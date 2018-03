Le elezioni nell' era delle fake news | Exit Poll su WhatsApp | ' In testa M5S'

elezioni - perché il tagliando antifrode sta creando ritardi nelle operazioni di voto : Lunghe file ai seggi in tutta Italia, da più parti arriva l'invito a recarsi per tempo alle urne stimando in circa un'ora il tempo per votare: il problema è dovuto al nuovo sistema di voto...

elezioni - Bersani infila la scheda nell'urna e lascia il tagliando anti-frode : Tra i leader politici attesi al voto, Pier Luigi Bersani ha votato a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dall'abitazione in cui risiede.

elezioni 2018 - caos voto da Alessandria a Roma per errori nelle schede - : Dopo il caso di Palermo, problemi in due collegi nella provincia della città piemontese e nella Capitale, dove sono state distribuite schede sbagliate. Le operazioni di voto sono state sospese, per ...

elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

elezioni - Italia nella trappola di Lega e M5S? No - grazie : ... questo sì allucinante, basato sulle convergenze parallele dei due populismi in voga, quello della Lega di Salvini e quello dei Cinque Stelle di Di Maio, più simili e più vicini " sull'economia, sull'...

elezioni politiche : seggi regolarmente installati nella zona colpita dal Terremoto - ma c’è l’incognita astensionismo : seggi regolarmente aperti domani anche nei Comuni terremotati marchigiani. Ma con l’incognita di un aumento dell’astensionismo tra chi deve raggiungere la propria citta’ dai luoghi di sistemazione temporanea e il maltempo tra pioggia e ghiaccio. La Regione ha organizzato servizi bus per raggiungere i seggi. Nel Maceratese, c’e’ chi usufruira’ delle nuove scuole: ad esempio a Pieve Torina dove era stato ...

“La scheda non va nell’urna”. elezioni 2018 : la novità (sconosciuta). Ecco cosa bisogna fare dopo aver votato : Meno di 24 ore al voto. Domani, urne aperte dalle 7 alle 23 per oltre 46 milioni e mezzo di italiani. In ballo il rinnovo del Parlamento. Ma come si vota? E con quale legge elettorale? Sapete che non dovrete inserire la scheda nella famosa ‘scatola’? Già, domenica, dopo aver votato, non sarà più l’elettore a inserire la scheda nell’urna ma dovrà consegnarla al presidente del seggio, che penserà a infilarla ...

elezioni - tutti i rischi per Renzi nell’ultima roccaforte. La Toscana rossa non c’è più e la costa si rivolta contro il segretario : Per la sua campagna d’Italia, il segretario del Pd Matteo Renzi è partito dal circolo Vie Nuove, zona Firenze sud, dove è iscritto, convocando tutti i responsabili di circolo della regione per affidare loro una missione: la Toscana è e deve rimanere la prima nei voti che conquisteranno i dem. La regione più Renziana d’Italia. Nel 2013 il Pd in Toscana conquistò il 37,46 per cento di voti, qualcuno in più che in Emilia Romagna. Alle regionali – ...

elezioni 2018 - lo sport nelle urne : Forza Italia punta sui nomi - il Pd sui regali di Lotti. M5s raccoglie consensi nella base : C’è chi candida mezzo mondo del pallone, chi distribuisce finanziamenti a destra e a manca, chi cerca volti puliti per recuperare terreno. Se fosse una partita di calcio, Forza Italia partirebbe con un gol di vantaggio, visti gli agganci con tutte le Federazioni che contano. Il Partito Democratico gioca in contropiede: con gli ultimi due governi ha approvato un sacco di finanziamenti, e poi ha l’appoggio del Coni di Giovanni Malagò, che guarda ...