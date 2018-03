Le Dolomiti - Messner e l’alpinismo oltre il punto di non ritorno : Anche l’alpinismo come elemento di richiamo è ormai tramontato per sempre. Del resto le scalate classiche sono state pressoché abbandonate, la roccia è generalmente sempre meno solida, e i modelli mitici sono ormai inavvicinabili. L’alpinismo estremo in purezza, lodevole svolta che dal ’68 ha avuto in Messner uno dei punti di riferimento, ha prodotto come esito finale lo scalatore in free-solo. Questi funamboli che scalano ...