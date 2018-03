Lazio-Juve | cena aVARiata | la rabbia di lady Inzaghi e dei tifosi

Video/ Lazio Juventus (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : Video Lazio Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio Olimpico.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:05:00 GMT)

Dybala - un lampo nel buio di Lazio-Juve : "A Londra dovremo fare di più" : Il numero 10 bianconero raggiante dopo il gol decisivo. E Allegri esalta lui e la squadra: "Caratterialmente straordinari. Per Paulo una rete che vale molto"

Lazio-Juventus 0-1 : decide Dybala all'ultimo palpito. Inzaghi ora è quarto : Il recupero, stavolta, sorride alla Juventus. Vendicato il ko di Supercoppa proprio all?ultimo tuffo. Dybala ritorna marziano e con una giocata delle sue manda ko una Lazio stoica. Finta su...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso così - non abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Lazio-Juve - la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var! FOTO] : Lazio-Juve, la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var. Gaia Lucariello, ha espresso il proprio parere sulla decisione del direttore di gara Banti di non comminare il rigore in favore della Lazio per atterramento di Lucas Leiva da parte di Benatia. La Lucariello fa riferimento al mancato intervento del Var, una decisione che di certo farà molto discutere dato che ha pesato in maniera enorme sulla gara. Sul punteggio di 0-0 il penalty ...

Magia di Dybala - la Juve piega la Lazio al 93’ : Importante vittoria in ottica corsa scudetto per la Juve di Massimiliano Allegri che torna dall’Olimpico con un prezioso 1-0 contro la Lazio che permette ai bianconeri di restare in scia del Napoli capolista, ora a +1, impegnato questa sera contro la Roma. ...

Lazio beffata da Dybala al 93' : per la Juve dieci vittorie di fila : La Lazio di Simone Inzaghi viene beffata solo al 93' dalla Juventus di Massimiliano Allegri che si prende tre punti d'oro. Entrambe le squadre sono apparse un po' stanche dopo le fatiche di Coppa Italia con la Juventus che ha giocato 90 minuti contro l'Atalanta, mentre la Lazio se l'è vista per 120 minuti contro il Milan di Gattuso. Nonostante questo la Vecchia Signora è riuscita ad avere la meglio sulla Lazio con il ...

