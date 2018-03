Lavoro - bonus giovani : le agevolazioni nella circolare dell'Inps : L'Inps ha pubblicato la circolare sull'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di Lavoro a tempo indeterminato . nella circolare l'Inps illustra le condizioni per il ...

Giovani e Lavoro - in tempo di crisi - : il bonus per incentivare l'occupazione : Teleborsa, - Che sia il lavoro la vera e propria emergenza di questi tempi , è ormai cosa nota. Giovani e lavoro: un binomio che di questi tempi sembra proprio non andare d'accordo. Ben vengano dunque ...

Bonus Lavoro 2018 : tutte le agevolazioni per gli under 35 : Per incentivare la crescita economia del Paese e la riduzione della disoccupazione, tramite la creazione di nuovi posti di lavoro …

Grasso : stop bonus e Lavoro sottopagato : 14.28 Il leader di Liberi e Uguali Grasso lancia il programma del suo partito, in un'intervista sul Corriere dell'Umbria. "Nel 2018 addio ai bonus e interventi sul mercato del lavoro per cerare opportunità, mettere fine alla precarietà e al lavoro sottopagato.Risorse pubbliche, invece,dirottate su un programma di messa in sicurezza del territorio". Per colpa della crisi sono cresciute le disuguaglianze,dice Grasso, secondo il quale "per ...

Mura - restauro in gara come miglior Lavoro art bonus : Fino a sabato (6 gennaio) sarà possibile votare per sostenere il restauro conservativo delle Mura di Lucca, candidato fra i migliori interventi realizzati anche grazie al sostegno dell'art bonus tra ...

Bonus e incentivi fan crescere il Lavoro giovanile? Urge un monitoraggio : ... del lavoratore precario o sottooccupato, anzi le dichiarazioni enfatiche finiscono per fare il gioco di quelle pessimistiche e rafforzano i sentimenti di sfiducia nelle istituzioni e nella politica. ...

Bonus Lavoro e bebè - investimenti e proroga legge Bolkestein : Le principali novità della legge di bilancio 2018 : La Manovra economica è legge. E sono tante le novità che riguardano milioni di italiani. Tra le più importanti è previsto lo sgravio del 50% sui datori di lavoro per i primi tre anni di contratto a ...

Dal bonus bebè all’anticipo pensionistico Manovra : famiglia e Lavoro - cosa cambia : Confermato il contributo per i neonati, ma solo per il 2018. Sale il reddito massimo dei figli per considerarli a carico, e avere diritto alle detrazioni fiscali. Rafforzato il reddito di inserimento per i nuclei poveri. Un fondo anche per chi si prende cura dei parenti anziani. Ma non ci sono le regole