L' addio a Gillo Dorfles | un amore «intransigente» per Milano

addio a Gillo Dorfles - il critico d’arte e pittore è morto a 107 anni : Nel 1910 la nazionale italiana di calcio ha giocato la sua prima partita ufficiale, il re in Inghilterra era Giorgio V e ancora l’Austria era un impero. Sì, c’era Francesco Giuseppe imperatore quando il 12 aprile del 1910 nacque a Trieste Angelo, per tutti sempre Gillo, Dorfles morto oggi a 107 anni. «Ho sempre nuovi progetti — ha detto all’inaugurazione della sua mostra alla Triennale di Milano lo scorso anno — se no sarei già morto». Una ...