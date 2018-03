La Xiaomi Mi LED Smart TV 4C appare sul sito del produttore prima del lancio

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse con lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali. L'articolo Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7, forse con lettore di impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 potrebbe utilizzare un display OLED con funzione AoD : Anche se non sarà presentato al Mobile World Congress 2018, continuano a circolare i rumor legati a Xiaomi Mi 7, che potrebbe utilizzare uno schermo OLED con la funzione Always On display. L'articolo Xiaomi Mi 7 potrebbe utilizzare un display OLED con funzione AoD è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 : Snapdragon 845 e display OLED di Samsung [RUMOR] : Per ora Xiaomi è concentrata sulla presentazione di Redmi Note 5 e Redmi 5 Plus in programma la prossima settimana, ma ovviamente non perde di vista lo sviluppo del suo prossimo top di gamma, cioè lo Xiaomi Mi 7, che deve risollevare un po’ le sorti di questa gloriosa linea del produttore cinese dopo Mi 6. Stando a quanto riportato dai rumors che si aggirano per la rete, il nuovo Mi 7 avrà la ricarica wireless, feature presente da anni, ma ...

Xiaomi Mi 7 : Snapdragon 845 e display OLED di Samsung [RUMOR] : Per ora Xiaomi è concentrata sulla presentazione di Redmi Note 5 e Redmi 5 Plus in programma la prossima settimana, ma ovviamente non perde di vista lo sviluppo del suo prossimo top di gamma, cioè lo Xiaomi Mi 7, che deve risollevare un po’ le sorti di questa gloriosa linea del produttore cinese dopo Mi 6. Stando a quanto riportato dai rumors che si aggirano per la rete, il nuovo Mi 7 avrà la ricarica wireless, feature presente da anni, ma ...