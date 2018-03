La Svizzera boccia il referendum per l' abolizione del canone tv

Svizzera - referendum No Billag : i cittadini bocciano l’abolizione del canone radio-tv : Il referendum per l’abolizione del canone radiotelevisivo è stato ufficialmente bocciato dagli elettori svizzeri: oltre il 70% vuole continuare a pagare il canone radiotelevisivo del servizio pubblico. I cittadini dei 26 cantoni e semi cantoni della Confederazione elvetica hanno infatti bocciato il referendum No Billag, con percentuali che vanno dal 62,7% di Sciaffusa al 78,3% di Neuchâtel. Come ogni modifica costituzionale, il testo richiedeva ...