La storia Lei è gay | vada al centro di igiene mentale L' assurda battaglia

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna di U&D : rivelazioni sulla loro storia : Uomini e Donne, Soleil Sorgè e Cartasegna: come procede la storia Soleil Sorgè è tornata a parlare della sua storia d’amore con Marco Cartasegna, dopo la fine del rapporto con Luca Onestini lasciato in diretta nazionale durante la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tre personaggi che hanno condiviso l’esperienza del trono classico di Uomini e Donne: Marco e Luca nel ruolo di tronisti, mentre Soleil come ...

“Ma quando mai…”. L’ultima pugnalata di Max Biaggi a Bianca Atzei : lei - all’Isola dei Famosi - continua a disperarsi per la fine della storia con l’ex. Dall’Italia - però - ecco arrivare altre brutte notizie per la cantante. Fan a bocca aperta : Una storia per la quale i fan non riescono davvero a darsi pace, quella tra la cantante Bianca Atzei e l’ex asso delle due ruote Max Biaggi, finita all’improvviso dopo circa due anni insieme, con lei già pronta a fare il grande passo e mettere su famiglia insieme e ritrovatasi invece all’improvviso sola soletta a piangere lacrima amare sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, reality al quale ha preso parte forse ...

Uomini e Donne - cambia tutto per Tina Cipollari ‘tronista’. Solo per lei. Ad annunciare la novità (per la prima volta nella storia del programma) è proprio Maria De Filippi : tutti i dettagli : Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l’ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista (come già aveva fatto in passato). L’annuncio è stato dato direttamente in puntata, con la stessa Tina che ha spiegato ...

“Cornuta e felice!”. C’è posta per te - la rissa trash è servita. La storia di Antonella a Francesco divide il pubblico. Nella lite entra pure la famiglia di lei. Mentre Maria resta di sasso : Da una parte Francesco, dall’altra AntoNella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati alla corte di Maria De Filippi. A scrivere, stavolta, è stato il trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di AntoNella. Il ragazzo ha infatti tradito più volte AntoNella che, in un atto di estrema fiducia, ha perdonato subito il fidanzato al contrario dei uoi genitori che non hanno fatto ...

“Mi ha lasciata per lei”. Mary Falconieri lapidaria su Giovanni Angiolini. Il medico e l’infermiera avevano fatto sognare i fan del Gf - ma l’epilogo della storia è da brivido e lei adesso confessa tutto : “Non posso crederci…” : Ormai si sono lasciati, il loro amore nato nella casa del Grande Fratello ha un po’ deluso, anche perché le cose tra i due sono andate maluccio. Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono detti addio in malo modo. A due anni dal primo incontro nella casa di Cinecittà, la coppia ha annunciato la rottura lo scorso dicembre. E a quanto pare il dottore sardo si è già consolato con un’altra ragazza e qualcuno sospetta che la nuova ...

“E adesso come faccio?”. Il ragazzo muore a letto - durante un “giochino” erotico. Lei - nel panico - perde completamente la testa e fa qualcosa di orribile. Una storia agghiacciante che vi resterà ben scolpita nella memoria : Insieme praticavano alcuni rituali satanici, non si sa bene se per gioco o per un’effettiva passione. E praticavano sesso in maniera estrema, ricorrendo spesso a corde e situazioni oltre i limiti di sicurezza per raggiungere reciprocamente il piacere. Fino a quando, proprio durante una sessione trasgressiva e molto pericolosa, lui non ha perso la vita. Una storia davvero agghiacciante quella che ha visto morire un giovane di 24 anni ...

“Sto con Eva!”. Isola dei Famosi - al fianco della Henger scende lei. Naufraga - bellissima - ufficialmente non aveva ancora preso una posizione sulla storia di Francesco Monte. Lo ha fatto ieri a Verissimo - davanti a Silvia Toffanin : Non si ferma la polemica intorno al presunto spinello fumato da Francesco Monte all’Isola dei Famosi con il pubblico sempre più diviso tra “montiani” e “Hengeriani”. Partito che, nella puntata di Verissimo di ieri, ha raccolto un altro appoggio importante, quello di Chiara Nasti: “Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda” . Parole che sono subito ...

“Corna insostenibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

Boom : Gisele Bündchen senza trucco. Ma lei entra nella storia - ecco perché : Sissignori perché la seconda modella più pagata del mondo per Forbes ritratta da Hawkesworth sarà in copertina il 6 febbraio sul numero di Vogue Italia, in un ritratto di bellezza fuori dai canoni ...

“Sono una mamma a luci rosse - che male c’è?”. Il genitore più discusso del web : gli utenti - inviperiti - puntano il dito contro questa donna e la sua passione per il proibito. Lei - per nulla scossa - risponde così. E la storia della “madre vietata ai minori” fa il giro dei social : Spogliarellista, scrittrice di romanzi a luci rosse. Con un carattere molto “pepato” e una voglia di trasgredire che non ha mai nascosto a nessuno. Elementi che potrebbero farvi pensare a una donna molto sopra le righe, che ama divertirsi in maniera spensierata. E invece lei, Elle Stanger di 31 anni originaria dell’Oregon negli Stati Uniti, si definisce una mamma moderna e al passo coi tempi, fiera della sua carriera e ...

La storia di Bulleit - l'american whiskey che piace : ... il Bulleit è ufficialmente l'american whiskey di maggior successo al mondo, quello più venduto e quello che promette di guidare l'invasione dei distillati statunitensi anche per tutto il 2018. In ...

U&D - Soleil Sorgè perdona Luca Onestini : 'Spero possa vivere pienamente la sua storia...' : MILANO - 'Spero che sia felice'. Sembra proprio che Soleil Sorgè , ex protagonista di 'Uomini e donne' abbia messo da parte l'astio per l'ex tronista Luca Onestini , che nel mentre ha partecipato al ...

Soleil Sorgè commenta la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova : La sua storia, e soprattutto la rottura, con Luca Onestini ha tenuto banco per settimane sul web, anche per il fatto che Soleil Sorgè, mentre l’ex fidanzato era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato una relazione con Marco Cartasegna, acerrimo nemico di Onestini ai tempi di Uomini e donne. Dopo essere stata sommersa dalle critiche, la giovane, intervistata da Spy nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio, torna sulla ...

Sci : A Bad Kleinkirchheim si fa la storia! Goggia - Brignone e Fanchini occupano il podio della discesa : Storica tripletta italiana nella discesa che chiude il week-end di Bad Kleinkirchheim! È la prima volta che succede nella storia dello sci che tre italiane occupino completamente il podio della gara ...