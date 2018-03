La personalità narcisisistica dello stalker

Blastingnews

(Di domenica 4 marzo 2018) È a Milano che è avvenuto l’arresto di un uomo che era diventato lodella propria ex-moglie. L’uomo era stato arrestato per stalking e violenza nello scorso novembre, ma dopo essere stato scarcerato ha ripreso a perseguitare la moglie. Durante i mesi in cui il marito era libero, un carabiniere contattava la donna per avere notizie sul suo stato di salute, chiedendo se l’ex-marito continuasse a importunarla e se rispettasse i limiti imposti dalla legge: la moglie confermava di essere al sicuro e di non aver più subito stalking. Tutto questo è andato avanti fino a quando una lettera anonima mandata ai carabinieri ha messo in luce la reale situazione: il marito continuava a presentarsi a casa, minacciava l’ex moglie e aveva inciso sulla porta dell’appartamento delle croci con una chiave o un cacciavite. Nella lettera veniva richiesto ai carabinieri di intervenire tempestivamente ...