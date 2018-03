La Notte degli Oscar | domenica 4 marzo dalle ore 22 | 50 su Sky Cinema Oscar HD e in chiaro

'Non venite a raccontarmi che le donne non hanno la stoffa degli eroi'. Arriva il 2 di 'Storie della BuonaNotte per Bambine Ribelli' : Non mancano le italiane, come la politica Emma Bonino, l'architetto e designer Gae Aulenti - che sin da piccola non sopportava le macerie - la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, l'astronauta ...

4 marzo 2018 : Che cosa racconta di Hollywood la Notte degli Oscar : La notte degli Oscar quest'anno è andata di pari passo alla maratona di Mentana , e un po' tutto il mondo ha fatto "le ore piccole" cercando di capire chi avrebbe vinto il miglior film da un lato e dall'altro chi si sarebbe portato a casa il miglior risultato elettorale in Italia. Che, per quanto ...

La Notte fantahorror degli Oscar : La cerimonia degli Academy award non ha riservato particolari sorprese. Ma la sensazione è che forse, almeno a Hollywood, tiri un’aria nuova. Leggi

La Notte degli Oscar 2018 : tutti i vincitori : Ecco tutti i vincitori della novantesima edizione dei Premi Oscar 2018: da La forma dell’acqua a Tre Manifesti a Ebbing fino a Chiamami col tuo nome Alla fine “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino non ce l’ha fatta. Il bellissimo film del regista palermitano non è riuscito nell’impresa di portare a casa la prestigiosa statuetta nella categoria “miglior film dell’anno“. A trionfare “La ...

Oscar 2018 : vincitori - premi - red carpet e foto della 90esima Notte degli Oscar. Miglior Film La forma dell'Acqua : ...Documentario Tiffany Haddish e Maya Rudolph hanno premiato i vincitori per e hanno scherzato sulle polemiche sulla scarsa presenza di attori di colore in Nomination e più in generale nel mondo del ...

Chiara Ferragni costretta a rinunciare alla Notte degli Oscar per il piccolo Leone : ecco l'abito che aveva scelto : Chiara Ferragni costretta a rinunciare agli Oscar per amore del suo Leone. Dopo i recenti problemi, anche se poco preoccupanti e che sembrano essere rientrati, per la sua gravidanza, la influencer...

Morte Astori - De Rossi distrutto : la moglie rinuncia alla Notte degli Oscar per stargli accanto : La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio nella giornata di ieri, anche se ovviamente ad essere più colpiti dall’accaduto sono stati i suoi ex compagni. Tra questi Daniele De Rossi, il quale ha giocato col povero Astori alla Roma ed in Nazionale ed era un amico ancor prima che un compagno. Il capitano della Roma ieri era distrutto dalla notizia e la moglie Sarah Felberbaum ha perciò deciso di rinunciare ai suoi impegni di ...

La Notte degli Oscar 2018 - la programmazione in tv : La 90esima edizione degli Academy Awards, la notte degli Oscar 2018, è in onda tra il 4 e il 5 marzo a partire dalle 22,50 su Sky Cinema e in chiaro su Tv8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo, assieme al cinemaniaco Gianni Canova e Denise Negri più come ospiti Diletta Leotta e le tre conduttrici di Cinepop: Sarah Felberbaum, Serena Rossi (Un posto al sole, Il commissario Montalbano e Ammore e Malavita) e Christiane Filangieri (Caccia al ...

Meglio scommettere sulla Notte degli Oscar che sui risultati elettorali. Qualche vittoria la puoi perfino spuntare : Sospetto che più di qualcuno, come me, abbia fatto mattina con gli Oscar soprattutto per rinviare l'impatto con i risultati elettorali. Non si può baloccarsi con il maxi show hollywoodiano alla svolta dei 90 anni senza provare a riempire al buio, cioè prima, tutte le caselle delle statuette.Ho dovuto correggere solo due titoli. Ma non mi dispiace. In tanti abbiamo sognato un "coup de theatre" che facesse trionfare a sorpresa ...

Notte degli Oscar. Trionfa "La forma dell'acqua". Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar , ha Trionfato il super favorito la ' forma dell'acqua ' di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film . Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'...

Kobe Bryant e un po' di Italia nella Notte degli Oscar - ecco tutti i vincitori : Racconta la banale storia di un ragazzo dalle origini umili che si ritrova catapultato, grazie alle sue qualità, nel mondo del calcio inglese che conta, nelle fila del Newcastle . Una trama tutt'...

Notte degli Oscar. Trionfa La forma dell'acqua. Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar, ha Trionfato il super favorito la "forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film. Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe per la regia. Il regista messicano ideatore di creativi universi immaginativi ha voluto realizzare una leggenda senza tempo miscelando il tema dell'amore ...

Com'è andata la Notte degli Oscar : Dovremmo continuare a farlo quando il mondo ci dirà di renderle più profonde' Ma le 4 ore di diretta sono state segnate soprattutto dal crescente senso di indignazione e un crescente attivismo tra le ...

Notte degli Oscar - l’Italia vince con James Ivory. Miglior film a The Shape of Water di Del Toro : «L’Oscar è l’uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. È esattamente l’uomo di cui c’è bisogno oggi a Hollywood». Non ci va leggero Jimmy Kimmel nella sua introduzione della novantesima cerimonia di premiazione degli Oscar che come ci si aspettava è centrata sul nuovo ruolo delle donne e delle m...