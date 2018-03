La moglie di Draghi al seggio | Mio marito non andrà al governo

huffingtonpost

: 'Lui non lo fa il governo, non e' un politico'. Cosi' la moglie di Mario Draghi risponde all'ANSA davanti al seggio elettorale - cjmimun : 'Lui non lo fa il governo, non e' un politico'. Cosi' la moglie di Mario Draghi risponde all'ANSA davanti al seggio elettorale - Peter_Italy : RT @SpeculaThor: @KellerZoe @Comunardo @alexbarbera @Luca_Fantuzzi @AshokaMody Smaghi ê quello che nel 2011 nn voleva dimettersi da Bce x l… - SpeculaThor : @KellerZoe @Comunardo @alexbarbera @Luca_Fantuzzi @AshokaMody Smaghi ê quello che nel 2011 nn voleva dimettersi da… -

(Di domenica 4 marzo 2018) "Lui non lo fa il, non è un politico". Così ladi Mariorisponde all'ANSA davanti alelettorale presso il liceo Mameli di Roma. "Dai, stai zitta", la bacchetta il presidente della Bce salendo in macchina. Marioè andato a votare poco dopo le 9 del mattino e non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti.