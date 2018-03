La malattia di Ornella Vanoni | la cantante racconta il suo passato e la lotta contro la

optimaitalia

: La malattia di #OrnellaVanoni, la cantante racconta il suo passato e la lotta contro la depressione: “Un senso di a… - OptiMagazine : La malattia di #OrnellaVanoni, la cantante racconta il suo passato e la lotta contro la depressione: “Un senso di a… - nickginetti : Ornella: 'la depressione è una malattia molto seria' #LIntervista -

(Di domenica 4 marzo 2018) Il toccante racconto delladi, ospite della puntata di Verissimo di sabato 3 marzo. Laha rivelato il suo, tra il successo, scandali, amori e le difficoltà della vita.è stata ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo, e ha fatto un tuffo nelperre dellache l'ha colpita ben tre volte nella sua vita. "Ho sofferto di depressione in tre periodi della mia vita", hato la. Serenamente e senza alcun rammarico,ha spiegato di come è riuscita a combattere questae ad uscirne vincente e più forte di prima."La depressione è una brutta",, "È come una barriera che ti rende incapace di comunicare e quindi non riesci né a dare né a ricevere sentimenti", ha sottolineato laa proposito della diffusache purtroppo è spesso ...