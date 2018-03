La bufala su Renzi e gli animalisti

MATTEO RENZI E' MORTO/ Segretario Pd fotografato in una bara : macabra bufala vestita da satira : Manifesti diffusi per tutta la città di Pomigliano in attesa della visita del Segretario del Pd fotografato MORTO dentro una bara, iniziativa degli operai della Fiat(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:07:00 GMT)

La bufala della cugina di Renzi assunta come portaborse : Tempo di campagna elettorale, tempo di fake news. L'ultima che sta circolando in Rete recita così: “Questa è Francesca Renzi, cugina di...

"Cugina di Renzi portaborse al Senato" - ma è una bufala : "Questa immagine sta girando in rete in modo impressionante. Ovviamente è una bufala galattica, una delle tante falsità che hanno appiccicato addosso negli ultimi anni. Eppure oltre quarantamila ...

Scandalo o fake news con la bufala Francesca Renzi? Alcune precisazioni : Sta circolando su Facebook l'ennesimo post di natura politica, che, a quanto pare, potrei definire senza troppi giri di parole come bufala Francesca Renzi. Sempre più spesso, infatti, personaggi politici di spicco vengono presi di mira, associando loro presunti parenti assunti per cariche normalissime a stipendi mostruosi, come del resto abbiamo avuto modo di notare negli ultimi giorni anche attraverso l'ormai epico Temistocle Boldrini. Con ...

Tutto sulla bufala sacchetti biodegradabili a pagamento : replica Renzi - Catia Bastioli e Novamont : Da un paio di giorni a questa parte si parla senza sosta sui social di una sfaccettatura relativa a Renzi e a Novamont sulla bufala sacchetti biodegradabili a pagamento, che paradossalmente nasce da una notizia vera. Se da un lato va confermato quanto riportato nella giornata di ieri, nel senso che effettivamente dal 1° gennaio 2018 saremo costretti a fronteggiare un extra costo minimo per le buste della spesa concepite nella tutela ...