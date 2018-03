La base Spd ha detto sì alla Grosse Koalition con la Cdu tedesca

Germania - base Spd approva Grosse Koalition : ok al governo con la Merkel : Dal referendum tra la base elettorale dell'Spd è arrivato il via libera alla Grosse Koalition . Come affermato dal tesoriere del partito Dietmar Nietan, i voti a favore sono stati il 66,02%. Sarà ...

Germania - base Spd approva Grosse Koalition sì al governo con Merkel : ... e tra i nomi più pesanti figurano Peter Altmaier, fedelissimo di Merkel, ex capo della cancelleria: per i prossimi quattro anni sarà ministro dell'Economia e avrà il compito di portare avanti la ...

