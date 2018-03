Kimi Raikkonen sfida Roger Federer | ' Sono pronto | quando vuoi'

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (28 febbraio)? Ritornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna. Guardando ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Non ho spinto al massimo in questa prima giornata. La prima impressione sulla Ferrari è positiva!” : Terzo tempo per Kimi Raikkonen (Ferrari) nella prima giornata di test collettivi 2018, riservato alle macchine del Mondiale di F1 sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha completato una lunga serie di out-in (un solo giro di pista con rientro immediato ai box) necessari per la raccolta delle informazioni, così come passaggi sul rettilineo a velocità costante per i riscontri aerodinamici. L’arrivo della pioggia, nel turno pomeridiano, non ha ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Daniel Ricciardo il migliore della prima giornata - Kimi Raikkonen terzo. Arriva la pioggia nel pomeriggio : E’ Daniel Ricciardo sulla Red Bull il più veloce della prima giornata di Test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’australiano, in 1’20″179, ha ottenuto il miglior riscontro poco prima della pausa pranzo, con gomme medie. Ottimo il comportamento della monoposto di Milton Keynes che, specie nel settore guidato, ha saputo fare la differenza, mettendo in evidenza la bontà del telaio. Ricciardo ha percorso 100 giri, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino. Ferrari subito veloce con Kimi Raikkonen - Ricciardo in testa su Bottas : La stagione della Formula Uno è ufficialmente incominciata con la prima giornata dei Test a Barcellona. Mattinata intensa sul circuito della Catalogna, i piloti hanno avuto a disposizione quattro ore per collaudare le proprie monoposto e capire prontamente i punti di forza ed eventuali criticità delle nuove vetture. La Ferrari si è affidata a Kimi Raikkonen mentre Sebastian Vettel sarà impegnato nella giornata di domani. Il finlandese conforta i ...

F1 - Kimi Raikkonen 'battezzerà' la SF71-H nei test del Montmeló : Il finlandese, ad oggi ultimo campione del mondo capace di portare il titolo iridato a Maranello nel 2007, si alternerà con il teammate Sebastian Vettel . Il tedesco infatti guiderà la nuova Rossa ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Kimi Raikkonen debutta sulla nuova Ferrari. Sebastian Vettel in pista da martedì : Domani lunedì 26 febbraio inizieranno i Test di Formula Uno a Barcellona: si accendono i motori, la stagione entra nel vivo a un mese dall’inizio del Mondiale. La Ferrari ha comunicato come distribuirà il lavoro dei propri piloti sui quattro giorni di Test. A inaugurare la nuova SF71H sarà Kimi Raikkonen: il finlandese sarà al volante nel primo e nel terzo giorno dei Test. Lo scandinavo è già sceso in pista nella giornata odierna per il ...

F1 - la Ferrari continua la sua rivoluzione : a perderci questa volta è... Kimi Raikkonen : L'ingegnere di pista di Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari per tornare alla Manor, ancora da scegliere il sostituto LaPresse/Photo4 continua senza sosta in casa Ferrari il processo di riorganizzazione ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen sbarca su Instagram : 'Non so cosa sto facendo' : Iceman rompe il ghiaccio con i social: Kimi Raikkonen apre il suo profilo social ufficiale (il primo in assoluto) su Instagram . Facendo riferimento al Gran Premio di Abu Dhabi del 2012 , quando ...