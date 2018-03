Juve | per Higuain si decide domani Da valutare Mandzukic e De Sciglio

Per la Juve un colpo da scudetto ma è allarme Champions League : Per la Juve un colpo da scudetto ma è allarme Champions League scudetto e Champions League. La vittoria last second con la Lazio firmata da Dybala e il ko del Napoli, lanciano la Juve in campionato. Il Napoli ora è solo a un punto e i bianconeri hanno una gara da recuperare. Nel mirino, dunque, […] L'articolo Per la Juve un colpo da scudetto ma è allarme Champions League è su NewsGo.

Moviola serie A : Lazio e Juventus - manca un rigore per parte. Ünder - posizione regolare : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola degli anticipi della 27ª giornata di serie A, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Lazio-Juventus , Banti, DYBALA E LEIVA: manca UN rigore PER PARTE Dodicesima ...

VIDEO/ Lazio Juventus - 0-1 - : Chirico cade per esultare. Highlights e gol della partita - Serie A 27giornata - : VIDEO Lazio Juventus , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A per la 27giornata. Le immagini salienti della sfida allo stadio Olimpico.

VIDEO/ Lazio Juventus (0-1) : Chirico cade per esultare. Highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : VIDEO Lazio Juventus (0-1): Highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio Olimpico.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 08:42:00 GMT)

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso così - non abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Dybala - gol importante per me e Juventus : "Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Lazio beffata da Dybala al 93' : per la Juve dieci vittorie di fila : La Lazio di Simone Inzaghi viene beffata solo al 93' dalla Juventus di Massimiliano Allegri che si prende tre punti d'oro. Entrambe le squadre sono apparse un po' stanche dopo le fatiche di Coppa Italia con la Juventus che ha giocato 90 minuti contro l'Atalanta, mentre la Lazio se l'è vista per 120 minuti contro il Milan di Gattuso. Nonostante questo la Vecchia Signora è riuscita ad avere la meglio sulla Lazio con il ...

Diretta/ Lazio Juventus - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : persiste il grande equilibrio : Diretta Lazio Juventus, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti.

Juventus - ecco perché Emre Can non ha ancora firmato : Secondo quanto rivela Rai Sport , la firma di Emre Can con la Juventus non è ancora arrivata a causa di alcuni dettagli economici: non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare al calciatore al momento della firma e sulla ...

Lazio beffata nel recupero : Dybala regala 3 punti alla Juve : Lazio beffata nel finale nella sfida contro la Juve. In pieno recupero è Paulo Dybala a far esplodere il pubblico bianconero con il gol della vittoria. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 27^ giornata Sabato 3 marzo 2018, ore 18:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Juventus 0-1 Marcatori: 93′ Dybala (J). Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz […]

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...