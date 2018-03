Juve | colpo scudetto | ma è allarme Champions

Lazio-Juve 0-1 - colpo di Dybala al 93'. Tabellino e classifica : Bianconeri vincenti all'Olimpico contro i biancocelesti. Risolve una rete di Dybala nel recupero Spal-Bologna 1-0, gol di Grassi

Calciomercato Juventus - super colpo Kane? La situazione : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Dalla Spagna arrivano importanti notizie per quanto riguarda il club bianconero; stando a quanto riportano i media spagnoli, infatti, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono piombati su uno dei migliori giocatori del mondo, ovvero Harry Kane del Tottenham. La Juventus potrebbe superare il record stabilito dal Psg, che ha speso ben duecentoventidue milioni di euro per ...

Juve - blitz per il colpo Fabinho dal Monaco : Secondo Rai Sport , Fabinho è un obiettivo concreto della Juventus. Per questo è in programma un blitz di Jorge Mendes, suo agente, per parlare presto direttamente con i dirigenti bianconeri per il brasiliano.

Il Napoli non sbaglia un colpo : secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri non sbaglia un colpo e batte anche il Cagliari di Diego Lopez, a domicilio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 frutto delle reti di quattro giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico toscano: lo spagnolo José Maria Callejon, il belga Dries Mertens, lo slovacco Marek Hamsik e l'italiano Lorenzo Insigne, più Mario Rui. La partita è stata comandata Napoli che ha dimostrato ancora una volta una ...

Manuel Lazzari ha fatto colpo su Inter e Juventus : Manuel Lazzari è stata una spina nel fianco costante del Crotone nel match salvezza dello Scida. L'esterno della Spal, classe 1993, secondo la Gazzetta dello Sport è seguito con attenzione da Inter e Juventus, che da tempo lo hanno messo nel mirino. E' possibile un derby d'Italia in estate per l'estense: entrambi i club potrebbero proporre come pedine di ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Darmian alla Juventus?/ Allegri avrà il suo terzino : nuovo colpo dei bianconeri : Darmian alla Juventus? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Juve - colpo piazzato : arriva Darmian! Accordo totale : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Matteo Darmian . Il terzino è in uscita dal Manchester United e i contatti vanno avanti da mesi, adesso 'c'è l'Accordo su ...

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Juve - la verità sull'affare Praet : il colpo programmato a gennaio era un altro : Lo scouting della Juventus è attivo sempre, in qualsiasi zona del mondo. E uno dei talenti più seguiti tra i centrocampisti in passato è stato senza dubbio Dennis Praet , belga di proprietà della Sampdoria con un passato da enfant prodige all'Anderlecht, dove la ...

Bernardeschi-Higuain : colpo 0-2 al Franchi - Juve di nuovo prima : Il grande ex e il Pipita firmano nella ripresa la sofferta vittoria dei bianconeri, che si riportano a +2 sul Napoli. Esce battuta un'ottima Fiorentina, cui Guida toglie un rigore nel primo tempo con l'ausilio del Var. Per la squadra di Pioli anche un clamoroso palo colpito da Gil Dias al 38'

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Svolta Juventus - arriva il vero “grande colpo” per il calciomercato : La Juventus ha piazzato in queste ore un grande colpo che potremmo definire “di mercato”. Il Corriere di Torino rivela infatti che sarebbe ad un passo il rinnovo del contratto di due cardini del calciomercato bianconero, vale a dire Marotta e Paratici. Coloro i quali hanno costruito la grande squadra che è adesso la Juventus, proseguiranno dunque la propria “missione” in casa bianconera. Un colpo davvero importante per la ...