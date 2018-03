Messico - Italiani scomparsi/ Ultime notizie - poliziotti confessano : "venduti alle gang" - rischiano 40 anni : Messico, italiani scomparsi: svolta nel giallo dopo l'arresto dei 4 agenti della polizia locale, ora incriminati. Avrebbero confessato di aver venduti i tre uomini a gang locali.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Italiani alle urne tra errori sulle schede e ritardi. Berlusconi contestato da una ragazza in topless : alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per le elezioni politiche 2018 e per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Si vota sino alle 23 di questa sera. Poi partiranno gli exit poll e i risultati nella lunga notte elettorale. Due le schede a disposizione nei seggi: una rosa per la Camera, una gialla per il S...

Alle 12 ha votato il 19 - 3% degli Italiani - nel 2013 era il 14 - 9% : Alle 12 si profila un'affluenza Alle urne di poco superiore al 19%, stando ai dati giunti da 6.755 comuni su 7.958, l'85% del totale. Il dato dei votanti è rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo. Superiore alla media l'affluenza nei comuni del Veneto e Emilia Romagna (oltre 22%), di Toscana, Liguria e Lombardia (oltre 21%), al di sotto nel Lazio e in Campania (oltre 16%). In Calabria e in Sicilia ...

Elezioni - urne aperte fino alle 23 : chiamati al voto 46 milioni di Italiani : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Italiani al voto : seggi aperti fino alle 23 Nodo astensione|Maggioranze possibili : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : si vota per le elezioni politiche - Italiani alle urne (4 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si vota, 46 milioni di italiani chiamati alle urne. Rilasciati i sette italiani per l'omicidio del giornalista slovacco. Torna la Serie A (4 marzo 2018) (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Elezioni - oltre 46 milioni di Italiani chiamati alle urne | Tutti i numeri : Elezioni, oltre 46 milioni di italiani chiamati alle urne | Tutti i numeri Gli italiani aventi diritto sono, per la Camera dei Deputati, 46.604.925, per il Senato della Repubblica 42.871.428 Continua a leggere

Elezioni - alle urne dalle 7 alle 23 : voteranno 46 milioni di Italiani : Come si vota La nuova legge prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e 2/3 con il sistema proporzionale. Con il ...

Il silenzio prima del voto : 46 milioni di Italiani alle urne : Il silenzio, prima che a parlare siano le urne. Giornata di silenzio elettorale alla vigilia delle elezioni politiche che si terranno domani, domenica 4 marzo 2018...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani (3) : (AdnKronos) – Ciascuna scheda, in un rettangolo, contiene il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati (da un minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio plurinominale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.L’elettore potrà votare ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani (4) : (AdnKronos) – domani si voterà anche per l’elezione del presidente e il rinnovo dei Consigli regionali in Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Successivamente, dalle 14 di lunedì, si svolgeranno gli scrutini per le Elezioni regionali.I dati affluiranno direttamente dai seggi ai Comuni, alle ...