Italiani al voto | seggi aperti fino alle 23  Nodo astensione|Maggioranze possibili

Elezioni 2018 - 46 milioni di Italiani al voto | : Urne aperte domenica dalle 7 alle 23. Si va alle urne anche per il rinnovo dei consigli regionali e per le cariche di presidenti in Lazio e Lombardia. Alle 23 del 4 marzo inizia lo scrutinio per il ...

Elezioni 2018 - insediati i seggi : oltre 46 milioni di Italiani al voto : Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'...

Elezioni 2018 - seggi insediati : al voto domani oltre 46 milioni di Italiani. Roma - caos presidenti e scrutatori : Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e...

Elezioni 2018 - seggi insediati : 46 milioni di Italiani al voto | : Urne aperte domenica dalle 7 alle 23. Si va alle urne anche per il rinnovo dei consigli regionali e per le cariche di presidenti in Lazio e Lombardia. Alle 23 del 4 marzo inizia lo scrutinio per il ...

Elezioni 2018 - 46 milioni di Italiani al voto - : Urne aperte domenica dalle 7 alle 23. Si va alle urne anche per il rinnovo dei consigli regionali e per le cariche di presidenti in Lazio e Lombardia. Alle 23 del 4 marzo inizia lo scrutinio per il ...

Elezioni 2018 - insediati i seggi : oltre 46 milioni di Italiani al voto : Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'...

Al voto senza idee. Così gli Italiani rischiano di perdere la bussola : ... , il Parlamento ha votato varie riforme che hanno interessato il mondo del lavoro come il Jobs Act e una legislazione sul fine vita e sulle unioni omosessuali nel campo dei diritti civili. Non hanno ...

Il silenzio prima del voto : 46 milioni di Italiani alle urne : Il silenzio, prima che a parlare siano le urne. Giornata di silenzio elettorale alla vigilia delle elezioni politiche che si terranno domani, domenica 4 marzo 2018...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani (3) : (AdnKronos) – Ciascuna scheda, in un rettangolo, contiene il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati (da un minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio plurinominale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.L’elettore potrà votare ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani (4) : (AdnKronos) – domani si voterà anche per l’elezione del presidente e il rinnovo dei Consigli regionali in Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Successivamente, dalle 14 di lunedì, si svolgeranno gli scrutini per le Elezioni regionali.I dati affluiranno direttamente dai seggi ai Comuni, alle ...

Elezioni - giochi fatti. Oggi sabato di silenzio - domani per gli Italiani domenica di voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...

Elezioni - i giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani Italiani chiamati al voto : Teleborsa, - Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi ...

Elezioni - i giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani Italiani chiamati al voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...