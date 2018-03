Italiani al voto ma è già caos Schede sbagliate | seggi chiusi | la vergogna sulle elezioni

Elezioni - urne aperte fino alle 23 : chiamati al voto 46 milioni di Italiani : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Al voto senza idee. Così gli Italiani rischiano di perdere la bussola : ... , il Parlamento ha votato varie riforme che hanno interessato il mondo del lavoro come il Jobs Act e una legislazione sul fine vita e sulle unioni omosessuali nel campo dei diritti civili. Non hanno ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di Italiani (3) : (AdnKronos) – Ciascuna scheda, in un rettangolo, contiene il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati (da un minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio plurinominale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.L’elettore potrà votare ...