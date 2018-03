Italia | Berlusconi ancora contestato al seggio dalle Femen

'Italia Paese fortemente europeista' - Berlusconi ha parlato al seggio - : Milano, 4 mar. , askanews, 'L'Italia è un Paese fortemente europeista, quelli della mia generazione hanno chiaro che anche se l'Europa va cambiata ci ha regalato dopo due guerre mondiali terribili 70 ...

Italiani alle urne tra errori sulle schede e ritardi. Berlusconi contestato da una ragazza in topless : alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per le elezioni politiche 2018 e per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Si vota sino alle 23 di questa sera. Poi partiranno gli exit poll e i risultati nella lunga notte elettorale. Due le schede a disposizione nei seggi: una rosa per la Camera, una gialla per il S...

Elezioni politiche Italiane del 2018 : Berlusconi contestato al seggio da ragazza a torso nudo [VIDEO] : In occasione delle odierne Elezioni politiche italiane del 2018 una donna si è spogliata e ha protestato durante il voto dell’ex premier Silvio Berlusconi. Si tratta di una ragazza che dovrebbe essere aderente al movimento Femen. E’ stata prontamente allontanata dalle forze dell’ordine. Successivamente Berlusconi ha compilato le schede elettorali dopo aver atteso in coda il suo turno. Il leader di Forza Italia ha lasciato poi ...

Berlusconi : Tajani premier difenderà Italiani : "Con Tajani avremo un presidente del Consiglio che finalmente potrà difendere gli interessi italiani in Europa", ha detto Silvio Berlusconi intervistato da Paolo Liguori. Il leader FI poi ha attaccato M5s: "Sono una setta pazza".

Antonio Tajani/ Berlusconi - “difenderà interessi Italia in Ue” : Salvini - “io pronto a fare il premier” : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in Europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

«Noi 4 eroi». Poi Berlusconi annuncia : Tajani è il candidato premier di Forza Italia : L'annuncio dell'ex premier a Matrix: «l'attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra». E lui accetta via Twitter

La resurrezione di Berlusconi - la scommessa di Salvini al sud - il declino di Renzi : il voto Italiano visto dalla stampa internazionale : ... rileva il Nyt, "aiuta a spiegare perché il signor Vagali e gran parte dell'elettorato italiano sono indifferenti" per le elezioni del 4 marzo che determineranno chi governerà "la quarta economia ...

Matteo Salvini sfida Silvio Berlusconi : Lega sopra Forza Italia - il Cav : sei chiacchierone come Renzi : Matteo Salvini è calatissimo nel ruolo d' aspirante premier tutto Vangelo e pragmatismo. E così, quando a Matrix gli chiedono dell' Europa, non offre punti che possono terrorizzare le Cancellerie: '...

Silvio Berlusconi lancia Anotnio Tajani candidato premier di Forza Italia : "È la persona migliore" : "Il presidente del Parlamento europeo ha una grande responsabilità alla guida di quella che è l'unica istituzione europea eletta dai cittadini, però Antonio (Tajani ndr), che con me ha fondato Fi, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tg1, sul candidato premier del partito.