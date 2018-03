Italia alle urne | si vota fino alle 23 per il nuovo Parlamento

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Elezioni 2018 - Italia al voto : seggi aperti fino alle 23. Poi lo scrutinio : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali

#Elezioni2018 - l'Italia decide : seggi aperti in tutto il Paese - si vota fino alle 23 : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali

