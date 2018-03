Italia al voto | cosa succede dopo

Elezioni - seggi aperti : chiamati al voto 46 milioni di Italiani : Si sono aperti i seggi per le Elezioni politiche 2018. Le consultazioni si chiuderanno alle 23. chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per ...

ELEZIONI 2018/ Le incertezze fuori e dentro l'Italia nel giorno del voto : Le ELEZIONI politiche 2018 si tengono in giorni contraddisti da grande incertezza, che resterà anche dopo i risultati del voto. STEFANO CINGOLANI spiega perché(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Il risiko mondiale che rende "inutile" il voto in Italia, di G. SapelliFINANZA & MERCATI/ Gli errori del passato dietro i cali delle Borse, di P. Annoni

Al voto senza idee. Così gli Italiani rischiano di perdere la bussola : ... , il Parlamento ha votato varie riforme che hanno interessato il mondo del lavoro come il Jobs Act e una legislazione sul fine vita e sulle unioni omosessuali nel campo dei diritti civili. Non hanno ...

Spread - CDS e Borse : i numeri dell'Italia che va al voto : Insomma, nell'immediato la politica può ancora contare sullo scudo della Banca Centrale Europea e sulla forza del ciclo globale. Ma il tempo si sta esaurendo e chiunque avrà la responsabilità di ...

Perché a poche ore dal voto Italiano gli indicatori della paura sono ai minimi : Non deve confondere il ribasso di oggi di Piazza Affari, che sta soffrendo l’annuncio di Trump sui dazi. In riferimento al voto di domenica gli investitori scontano uno scenario di «Parlamento appeso». Un compromesso politico che non avrebbe quindi la forza per destabilizzare il sistema. La storia anche recente - come Brexit e presidenziali Usa - insegna però che non sono mancati casi in cui la scommessa anticipata dei mercati sulle elezioni ...