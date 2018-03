Istat | crollano i matrimoni in Italia | in 10 anni -17 | 4%

Istat - Italia sempre più vecchia. Crollano le nascite - aumentano gli stranieri : Per la Bce gli stranieri non hanno finora impatto sulla forza lavoro. Speranza di vita: diminuisce il gap tra maschi e femmine. Età media a 45 anni

I GIOVANI NON SI SPOSANO PIU'/ Istat : crollano i matrimoni tra gli under 35 : Sempre meno matrimoni tra gli under 35, in calo netto, mentre cresce fortemente il numero dei single, lo dice l'Istat nei suoi ultimi dati resi noti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:21:00 GMT)