Investita da un Suv | donna grave al San Martino

Roma : muore giovane ciclista Investita da Suv a Via Satrico : E’ morta Valentina, la ciclista investita a Via Satrico Roma- Valentina, la ciclista di 35 anni investita il 31 gennaio scorso in via Satrico a Roma, è... L'articolo Roma: muore giovane ciclista investita da Suv a Via Satrico su Roma Daily News.

