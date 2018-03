Infermeria Juventus | l’allenamento “surreale” e le ultime su Mandzukic ed Higuain

Juventus - le ultime dall’Infermeria : Matuidi in gruppo - si ferma un difensore : “Trascorsi i due giorni di pausa concessi da mister Allegri dopo la vittoria nel Derby della Mole, oggi la Juventus è tornata al lavoro per preparare la doppia sfida contro l’Atalanta, che vedrà i bianconeri protagonisti domenica 25 alle ore 18 in campionato e mercoledì 28 alle 17.30 nella semifinale di ritorno di Tim Cup, in entrambi i casi all’Allianz Stadium. Una seduta mattutina, quella odierna, che ha visto il rientro in ...

Sorpresa Juventus : il comunicato dall’Infermeria cambia lo scenario per il derby : “Gruppo al completo, fatta eccezione per Andrea Barzagli; Blaise Matuidi e Juan Cuadrado, che hanno proseguito nel proprio programma personalizzato di allenamento”. Questa rivelazione da parte della Juventus attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale in giornata, apre ad uno scenario inatteso sino a qualche ora fa. Di un Mandzukic in ripresa si sapeva già, ma a quanto pare anche Khedira potrebbe partecipare al derby di ...

Juventus - Mandzukic : solo botte. Infermeria sovraffolata : TORINO - Acciaccati e in dubbio. Il derby di domenica in casa del Torino rischia di perdere altri due protagonisti bianconeri, Sami Khedira e Mario Mandzukic, usciti malconci martedì sera dalla lotta ...

Juventus - ancora guai dall’Infermeria : Allegri “inventa” l’11 anti Sassuolo : 1/15 ...

Infermeria Juventus : le ultime su Buffon - Cuadrado - Dybala - Marchisio e De Sciglio : Infermeria Juventus – Sul sito ufficiale della Juventus è apparso un comunicato con il report odierno sull’allenamento della squadra di Allegri. Niente da fare per Buffon e Cuadrado che non saranno a disposizione per la sfida con il Genoa. Pienemante recuperato invevce Mattia De Sciglil. Ecco la nota integrale: “Dopo nove giorni di meritato riposo, che hanno consentito al gruppo di ricaricare al meglio le batterie, ...

Infermeria Juventus - da Buffon a Pjanic passando per Cuadrado e De Sciglio : il punto : Infermeria Juventus – “Il motto è rispettato in pieno e #FinoAllaFine… del 2017 la Juventus è scesa in campo: ieri sera al Bentegodi, per portare a casa i tre punti, e oggi, ultimo dell’anno, a Vinovo, per recuperare le forze e lavorare in vista del prossimo impegno. Questa mattina i bianconeri si sono infatti regolarmente allenati, seguendo il consueto programma dei giorni post-partita: chi ha affrontato il Verona ieri ...

Juventus - il bollettino medico : da Buffon a De Sciglio - la situazione dall’Infermeria : Nel pomeriggio di Santo Stefano, la Juventus ha cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato, l’ultimo del girone di andata sul campo del Verona e il terzultimo prima della sosta invernale. In campionato, i bianconeri sono sempre al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli. Archiviati i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria sulla Roma, la squadra ha iniziato la seduta con una ...