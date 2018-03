Incidente mortale sulla neve vittima uno snowboarder

Tor Bella Monaca. Ieri sera Incidente mortale : Roma – incidente stradale mortale, Ieri sera alle 22:30 in Via Tor Bella Monaca, all’altezza del supermercato Pewex. Il conducente alla guida di una Nissan... L'articolo Tor Bella Monaca. Ieri sera incidente mortale su Roma Daily News.

Roma : Incidente mortale - donna investita da vettura : Nonostante i soccorsi del conducente non c’è stato nulla da fare per la donna Roma – incidente mortale a Roma. E’ accaduto questa mattina alle... L'articolo Roma: incidente mortale, donna investita da vettura su Roma Daily News.

Roma - Incidente mortale in via Emanuele Filiberto : un uomo è stato investito ed è deceduto sul colpo : incidente mortale a San Giovanni. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, è stato investito in via Emanuele Filiberto all'altezza di via Biancamano e via Ludovico di Savoia. Nell'impatto la ...

Incidente mortale sulla A14 nel tratto tra Faenza e Forlì : Una donna di 49 anni ha perso la vita nella giornata di giovedì. Fatale un terribile Incidente in mattinata che ha fatto perdere la vita alla donna sul colpo. In auto anche il figlio di 12 anni, che è rimasto ferito in modo gravissimo. L'auto è finita nella scarpata Nella giornata di giovedì 15 febbraio, è giunta una notizia di cronaca drammatica. Una donna residente a Milano, ha perso la vita dopo un Incidente terribile. A lasciare senza parole ...

Incidente mortale in autostrada : un morto e due feriti gravi : Una donna di Tolmezzo è morta in un Incidente avvenuto verso le 15 di oggi in autostrada . Lo scontro, che ha coinvolto tre auto, un autocarro e un autoarticolato , è avvenuto tra Udine Sud e il bivio ...

Nebbie fitte al nord : Incidente mortale sulla A13 tra Rovigo e Ferrara : incidente mortale sulla A13 tra Veneto ed Emilia. Ponte del Po avvolto dalla nebbia, un morto e 3 feriti. È di un morto e tre feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina...

Bologna - drogato e con la patente sospesa causa un Incidente mortale : arrestato : Nonostante avesse la patente sospesa, guidava la sua auto, oltretutto mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E ha provocato un incidente mortale. Ora, D. C., 47 anni, è stato arrestato ...

Incidente mortale a Montichiari : Incidente mortale a Montichiari poco dopo le 15.30 mortale in via Brescia E' morta purtroppo una persona nell'Incidente mortale che ha avuto luogo alle 15.38 su via Brescia a Montichiari. Non si ...

Incidente mortale sul Monte Plische - impegnato il soccorso alpino veronese : Automobile in fiamme a Buttapietra, sul posto i vigili del fuoco 3 Omicidio a Zevio, ucciso per 'divertimento'. Il nipote chiede giustizia: 'Ma quale scherzo?' 4 Pecorella smarrita si rifugia al Polo ...

Incidente mortale a viale Marconi. Uomo investito e ucciso : Roma – Un Uomo di 84 anni è stato investito e ucciso ieri sera, attorno alle 19, in viale Marconi a Roma. L’Incidente mortale è stato... L'articolo Incidente mortale a viale Marconi. Uomo investito e ucciso su Roma Daily News.

Incidente mortale sulla s.s. 106 - terza vittima in due settimane : Vincenzo Gatto, di 46 anni, ha perso la vita nell'ennesimo Incidente avvenuto ieri sera sulla s.s.106 al chilometro 377 nel comune di Villapiana (CS), mentre si recava nella vicina Corigliano Calabro ...

Incidente mortale sulla strada statale di Villanova d'Albenga : Roma, 3 gen. (askanews) Anas comunica che a causa di un Incidente è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 717 'di Villanova d'Albenga', in provincia di Savona. Il traffico ...

Incidente mortale in A5 - ipotesi lastre di ghiaccio. Indaga la procura di Aosta - AostaOggi.IT : Twitter Nello scontro è morta Federica Banfi di Legnano; feriti gli amici dell'oratorio Aosta. Si stavano recando ad Aosta per festeggiare il Capodanno dopo il cenone a Brusson, nella casa alpina "La ...

Incidente mortale sulla A14 - muore una donna 5 i feriti : Teramo - Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara. Sembrerebbe che ad entrare in collisione siano state due auto che procedevano nella stessa direzione, l'auto dove si trovava la donna poi deceduta, avrebbe tamponato una Fiat Bravo, che aveva rallentato per un ingorgo trovatosi davanti. A guidare la Giulietta, il ...