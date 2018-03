Incidente in montagna | precipita dopo un salto fuoripista | morto giovane con lo snowboard

Valanghe in montagna - snowboarder muore in Incidente nel torinese/ Ultime notizie : decine di sciatori travolti : Valanghe in montagna, snowboarder muore in incidente nel torinese: decine di sciatori travolti ma ad avere la peggio è stato un 27enne dopo una caduta sulle Alpi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Incidente montagna : due ottantenni caduti sulle piste in Alto Adige : Due ottantenni sono caduti sulle piste in Alto Adige. Si tratta di una signora che si è rotta l’anca mentre “surfava” con la tavola all’Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, e di uno sciatore tedesco che è caduto in pista al Passo Gardena, battendo fortemente la testa. L’uomo ha riportato un trauma cranico facciale con ferite anche all’occhio, e dopo le prime cure mediche e’ stato portato ...

Incidente in montagna : muore dopo un volo di 200 metri : Tragedia in montagna nel giorno della Vigilia di Natale. Paolo Canino, guida ambientale 54enne di Villar Perosa, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 24 dicembre in un Incidente avvenuto...