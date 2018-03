In rete impazzano i sondaggi fake | l' ira degli istituti di ricerca

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) L'abitudine è brutta, per non dire pessima, ma ad ogni tornata elettorale si ripete puntuale: in attesa della chiusura delle urne e dei primi exit-poll, il web si riempie dipiù o meno credibili, ma comunque tutti falsi.Sin dalle prime ore di stamattina, sui social, sui siti e anche nelle chat come WhatApp girano infatti finte rilevazioni elettorali che attribuiscono ai vari partiti le percentuali di gradimento più fantasiose. Un'usanza molto tendenziosa che spesso intende orientare ad arte il voto di chi deve ancora recarsi alle urne verso questo o quello schieramento. Fra lerilevazioni tante, anche una attribuita - falsamente - all'istituto Euromedia Research di Alessandra Ghisleri.La pratica è così scorretta che la stessa Ghisleri è intervenuta pubblicamente per smentire tutto: "I nostri ultimili abbiamo consegnati ai clienti venerdì, ...