In Lombardia Gori tenta la sfida a Fontana per il dopo Maroni

ELEZIONI IN Lombardia/ Gori : libertà di scelta - famiglia e sostegno alle imprese i miei valori : Il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione illustra i punti salienti del suo programma, dalla sanità alla salute e all'economia.

Elezioni Lombardia 2018 - Fontana non si presenta al confronto tra i candidati. Gori : “Fantasma - si sottrae sempre” : “Fontana assente al confronto? Ormai non fa più notizia, l’importante però che la stampa lo racconti di questo candidato fantasma che pensa di andare a governare la Lombardia solo restando seduto sul carro del centrodestra e sperando nel vento favorevole delle politiche. I cittadini lombardi hanno diritto di avere un presidente che le cose le sa e che si rende disponibile al confronto, purtroppo Fontana non ha voluto e io invito i ...

Moda : Gori - settore fondamentale per Lombardia - Regione faccia di più : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - In Lombardia "la Moda rappresenta un pezzo importassimo dell’economia e della nostra identità, fatto di 9mila imprese del tessile e dell’abbigliamento, che trovano in Milano, nella Settimana della Moda e non solo, la propria vetrina internazionale. In questi anni si è c

Migranti : Gori - discontinuità da passato - Regione Lombardia faccia regia : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Sul fronte della gestione dell'immigrazione "serve una grande discontinuità rispetto a quanto fatto in quesito anni" in Lombardia. "La Regione deve essere un soggetto che fa da regia, incentivando i Comuni" all'accoglienza diffusa, e deve essere "un interlocutore costan

Lombardia : Gatti - Gori si adoperi per vietare raduno Casa Pound : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - "Gori dia un segnale di serietà politica facendo seguire alle dichiarazioni i fatti e quindi si adoperi perché venga vietato il raduno di Casa Pound annunciato per sabato in Largo Cairoli a Milano, città Medaglia d’oro della Resistenza". Così Massimo Gatti, candidato pr

ELEZIONI IN Lombardia/ Gori : la Lega ha tagliato il buono scuola - ecco come lo rilancio : Il candidato alla Regione LOMBARDIA GIORGIO Gori (Pd) risponde alle richieste di chiarimento che gli sono giunte dalle scuole paritarie sulla volontà di mantenere il buono scuola(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:22:00 GMT)scuola/ Paritarie, la legge di bilancio taglia i fondi: nuovo schiaffo al pluralismo, di R. Pasoliniscuola/ Paritarie, tra élite e diplomifici c'è di mezzo la concorrenza sleale dello Stato, di T. Agasisti

Lombardia : Violi (M5S) - Gentiloni non resusciterà campagna Gori : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – ‘Gentiloni arriva a Milano per cercare di resuscitare inutilmente la scadente campagna elettorale di Gori e del Pd. Non ci riuscirà, i cittadini hanno ampiamente capito che il Berluschino di Bergamo è l’ennesima patacca di Renzi”. Così Dario Violi, candidato del M5S a Presidente della Regione Lombardia.“Il suo programma politico è un libro dei sogni datato, se va bene, 1980 come ...

Lombardia : Bersani - Gori perde per colpa nostra? Sciocchezza : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “E’ una Sciocchezza. Non scarichiamo in questo modo. Quella gente che prendiamo noi, non voterebbe Pd, compreso in Lombardia dove il centrosinistra ha perso Sesto San Giovanni e un’altra quindicina di posti”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a proposito delle regionali in Lombardia dove, stando ai sondaggi, Giorgio Gori rischia di perdere a causa del mancato sostegno di Liberi e Uguali. ...

Lombardia : Sala - da sondaggi Gori meno di 6 punti distacco con Fontana : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - "Gori mi dice che dai suoi sondaggi non ci sono sei punti di differenza con Fontana, ma meno. Ci sono ancora venti giorni. Un confronto è necessario, sulle poche cose che contano sarebbe utile sentire tutti insieme. Io e gli altri sindaci dovremmo tutti chiedere un conf