Il voto degli italiani all' estero | le Iene smascherano la truffa

Arpino. Scrutatrice strappa l’elenco degli aventi diritto al voto : Episodio alquanto singolare ad Arpino di Casoria nel Napoletano. Protagonista una Scrutatrice che ha letteralmente messo a soqquadro una sezione elettorale.

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.Superiore alla media l'Affluenza nei comuni del Veneto e ...

Il voto inutile : la capacità del Rosatellum di indebolire le scelte degli elettori : La tecnica legislativa disciplina un atto stabilendo i principi entro i quali si svilupperà il suo esito. In materia elettorale il voto, oltre che essere personale, libero e uguale, dovrebbe vedere garantita la volontà di chi lo esprime: voglio premiare tizio piuttosto che caio. Ma la tecnica può efficacemente derogare dal principio. Il Rosatellum è congegnato in modo da indebolire la forza del voto, al punto da renderlo inefficace, quindi ...

Alcuni degli scenari possibili dopo il voto del 4 Marzo : Ormai ci siamo, oggi si chiuderà la campagna elettorale e domenica saremo tutti chiamati a compiere il nostro dovere recandoci alle urne per esprimere il nostro voto. Poi finalmente, forse, potremo sapere chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio chiamato al durissimo compito di risollevare le sorti dell’Italia. Ma,mai come in queste elezioni politiche, i possibili scenari non sono affatto chiari. Questo perché le variabili possono essere ...

Tra i pensieri e i sentimenti degli italiani alla vigilia del voto - : Mercoledì 28 febbraio, alle 21, andrà in onda lo speciale "Noi e loro", il viaggio di Sky TG24 tra gli italiani di tutte le classi sociali. Quattro domande per capire se si riconoscono nei partiti e ...

voto - Di Maio : diritti degli italiani vengono prima dei parametri Ue : "Tra i vostri diritti e i parametri europei sceglieremo sempre gli italiani". Lo ha detto il candidato premier del M5S Luigi Di Maio. Quanti tipi di tasse ci sono in Italia? "Dobbiamo cominciare a ...

«Vorrei ma non voto». Le speranze (politiche) degli italiani senza cittadinanza : Il prossimo 4 marzo, quasi un milione di giovani italiani di seconda generazione non potranno esprimere il proprio voto. Sono i ragazzi e le ragazze senza cittadinanza: spesso arrivati in Italia da piccolissimi, conoscono perfettamente la lingua e la storia del Paese in cui sono diventati adulti, ma dove sono ancora considerati «stranieri». Come nel caso di Xavier, che vive a Como ed è tra i fondatori dell’associazione italiani senza ...

Il voto infiamma il confronto : 'rossi' contro 'neri' - come nelle violenze degli anni '70 : L'indicazione del ministro dell'Interno, Marco Minniti , infatti, è di spegnere sul nascere ogni focolaio di violenza politica, pericolosissimo innesco di un'escalation di cui davvero non si sente la ...

Quanto peserà il voto degli italiani all'estero sulle elezioni del 4 marzo : Gli italiani all'estero ci riprovano. Prima esclusi, poi vituperati, a volte sospettati, i connazionali che hanno il diritto di votare anche se lontani da casa avranno fino al 1 marzo per farlo e il loro peso, in un'elezione sospesa come questa, può essere determinante. Specie in considerazione del fatto che dalle ultime elezioni il loro numero è aumentato sensibilmente: da 3,4 a 4,3 milioni. Quelli che votano, ...

Elezioni - l'allarme degli 007 : campagne online per condizionare voto : Elezioni, l'allarme degli 007: campagne online per condizionare voto A evidenziarlo è la Relazione annuale dei Servizi di informazione e sicurezza. Queste operazioni, secondo l'intelligence italiana hanno "l'obiettivo di introdurre elementi di destabilizzazione" sfruttando "le divisioni politiche, economiche e ...