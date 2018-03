Il Segreto | anticipazioni spagnole | un matrimonio combinato

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : il Segreto di Tina : Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: arriva un nuovo personaggio Non c’è pace per Tina a Tempesta d’amore. La dolce cuoca del Furstenhof dovrà fare i conti con un nuovo mistero nelle prossime puntate della soap. Le Anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano infatti che presto Tina riuscirà a riprendersi il figlio che ha concepito con David, togliendo dalle mani di Beatrice, che lo aveva sottratto. Per la ...

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole su cosa nasconde questo nuovo personaggio : Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole ci permettono di capire cosa nasconde questo nuovo personaggio, comparso a Puente Viejo per dare un messaggio importante a Severo Santacruz. Una ragazza carina, semplice, apparentemente senza troppi fantasmi del passato da affrontare, che riuscirà a piacere a non pochi abitanti del paesino. Ma - come ben sapete - tutti coloro che mettono piede a Puente Viejo hanno o dei seri problemi psicologici o ...

Francisca Montenegro viene fucilata? Condanna a morte : anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca Montenegro viene fucilata? Penderà sulla sua testa una Condanna a morte. Gli anarchici arriveranno a Puente Viejo generando scompiglio e mettendo in pericolo anche la vita della matrona. Non potrà far nulla per salvarsi, questa volta, e sarà complicato fuggire: Saul e Prudencio - i suoi figliocci - cercheranno però il modo per permetterle di rifarsi una vita lontana dal paesino, ma sorprendentemente la Montenegro dichiarerà di voler ...

Il Segreto anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : Severo riabbraccia suo figlio : Severo incontrerà suo figlio Carmelito? Diventa sempre più tragica la situazione: dopo la morte di Candela e la scomparsa del bambino, Severo Santacruz non riuscirà più a trovare un senso nella propria vita... deciderà di suicidarsi! Ne parlerà prima con Don Anselmo, che ovviamente gli dirà di non commettere nessuna follia e che non deve perdere le speranze, e poi con Carmelo, il suo migliore amico. Carmelo cercherà di essergli vicino ma, ...

Un posto al sole - anticipazioni 5-9 marzo : il patto Segreto : anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la decisione di Angela e Franco Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori di Raitre. Merito delle storie sempre strettamente legate all’attualità e degli attori che rendono credibili i loro personaggi. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 marzo svelano che la decisione di Angela e Franco di sposarsi di nuovo lascerà di stucco ...

Anticipazioni Il Segreto : PRUDENCIO approfitta della “rottura” tra SAUL e JULIETA : Qualche giorno fa, i telespettatori italiani de Il Segreto hanno avuto modo di conoscere i fratelli SAUL (Ruben Bernal) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan): arrivati a Puente Viejo poco prima dell’asta benefica organizzata da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a La Quinta, i due parenti hanno impedito che la bomba posta nell’abitazione da Cristobal Garrigues (Carlos De Austria) causasse un vero e proprio sterminio, motivo per il quale ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018: Nicolas si trova a La Puebla per affari e lascia Juanita addormentata nella carrozzina. La stessa però viene urtata da un passante e così va a finire in strada di fronte ad un camion… Fortunatamente il gesto istintivo di una misteriosa ragazza evita che a Juanita succeda qualcosa di brutto: con questa scena entra a dunque a Il SEGRETO la nuova protagonista ...

Il Segreto - anticipazioni da lunedì 5 a venerdì 9 marzo : l’arrivo misterioso di Julieta : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Ancora paura per Marcela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap ...

Il Segreto - anticipazioni : arriva la nuova protagonista Julieta : Il Segreto - Claudia Galan Ve l’avevamo presentata la scorsa estate e adesso è arrivato il momento di vedere in azione Julieta Uriarte (Claudia Galan), la nuova protagonista de Il Segreto. La ragazza farà la sua comparsa nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 e subito si farà notare da tutti a Puente Viejo, per il suo coraggio e per la capacità di tenere testa a Donna Francisca. Che di certo non sarà mai sua amica, anzi. I ...

Anticipazioni Il Segreto dal 5 al 9 marzo : Francisca incontra Julieta - è odio : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: arriva Julieta a Puente Viejo, la nuova nemica di Donna Francisca Nelle prossime puntate de Il Segreto arriva Julieta. Una giovane donna che sembra somigliare a Pepa e che diventa subito nemica di Donna Francisca. Molti telespettatori troveranno dei punti caratteriali in comune con la nuova arrivata, la quale dimostra subito […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 5 al 9 marzo: Francisca ...

IL Segreto/ Anticipazioni 2 marzo : Saul si risveglia e trova al suo fianco Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 2 marzo: Sual si risveglia dal coma a Donna Francisca è al suo fianco, di tenere molto alla sua salute e a quella del fratello Prudencio.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Anticipazioni Don Matteo 11 : Seba nasconde un Segreto : Don Matteo 11: Anticipazioni ottava puntata Un prete, un basco, una bicicletta ed è subito Don Matteo. A vestire i panni del sacerdote più famoso d’Italia è sempre lui, Terence Hill, che dopo undici stagioni continua a tenere milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. Il prossimo appuntamento con la fiction di Rai Uno andrà […] L'articolo Anticipazioni Don Matteo 11: Seba nasconde un segreto proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto : ADELA teme che ULPIANO non accetti il suo matrimonio con CARMELO : Le puntate de Il Segreto in onda presumibilmente a fine maggio 2018 saranno incentrate sui preparativi del matrimonio tra CARMELO Leal (Raul Peña) e ADELA (Ruth Llophis): la maestra ammetterà nel corso di un dialogo con Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) che non ha ancora “legalizzato” la sua unione con l’amico di Severo Santacruz (Chico Garcia) soltanto perchè lui non glielo ha ancora chiesto e sembrerà seriamente ...