Il seggio del voto estero nel caos : ritardi e disagi. La lista +Europa denuncia : "Gravi irregolarità" : "Siamo nel caos, un terzo dei seggi qui non è stato ancora aperto". A parlare è uno scrutatore di Castelnuovo di Porto dove si trova il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in cui hanno sede i 700 seggi che compongono il Collegio per l'estero."Molti presidenti - racconta - non si sono presentati stamani e questo ha causato molti disagi. Adesso speriamo che, essendosi presentati molti volontari, vengano chiamati. Per ora ...

MATERA - ANZIANA MUORE AL seggio/ Elezioni 2018 - malore 85enne prima del voto : MATERA, ANZIANA 85enne MUORE al SEGGIO prima di votare alle Elezioni 2018: prima un malore, poi si accascia al suolo. Inutili i soccorsi: altro malore a Savona in Liguria, salvo l'anziano(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:32:00 GMT)

Elezioni politiche italiane del 2018 : anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...

Di Battista sbaglia seggio - Elezioni 2018/ Video Roma : “colpa del cambio di residenza”. La gaffe di Bersani : Gara tra leader politici alla gaffe più imbarazzante: Bersani vota senza togliere il tagliando antifrode, Di Battista sbaglia seggio e Berlusconi alle prese con una donna a seno nudo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Se al seggio la matita è cancellabile - la prova del nove in Campania : Le matite per votare sono cancellabili? La notizia arriva da Caserta, dove un presidente di seggio ha verbalizzato che le matite utilizzate per votare non sarebbero indelebili. Abbiamo verificato all'...

Di Maio sul predellino - folla al seggio di Pomigliano d'Arco : Roma, 4 mar. , askanews, Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio ha votato nel seggio napoletano di Pomigliano d'Arco presso la scuola 'Sulmona' dove era atteso all'ingresso e all'uscita da ...

Voto annullato a Napoli - beccato sul fatto dentro la cabina del seggio : toh - per chi aveva votato : Puntuale arriva il primo caso di un elettore scoperto mentre fotografa la scheda elettorale in cabina dopo aver votato. Un uomo a Qualiano, in provincia di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri ...

Alessandro Di Battista va a votare ma sbaglia seggio : "È colpa del cambio di residenza" : Fuoriprogramma per il deputato del M5S Alessandro Di Battista. Stamani si è recato al seggio di via Taverna, a Roma, per votare ma il suo nome non era nelle liste. Dopo alcuni minuti di incertezza Di Battista è stato indirizzato verso il seggio di via Vallombrosa."È colpa del mio cambio di residenza, ti devono mandare un tagliandino e a me non è arrivato", ha detto il deputato un po' imbarazzato. I giornalisti, che lo ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo : "Sei scaduto" Alle ore 12 affluenza del 19 - 43% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Elezioni politiche 2018 - il calvario del Dibba che sbaglia seggio : “Non m’è arrivato il tagliandino”. Ai giornalisti : “No battute su Raggi” : Alessandro Di Battista ha cambiato residenza, “ma non m’è arrivato il tagliandino”, spiega ai giornalisti che lo hanno seguito al seggio. Quello sbagliato. Perché alla nuova residenza corrisponde un altro seggio. Qualche imbarazzo, poi tutto si risolve e ci si sposta verso l’altro seggio, quello giusto. “Colpa del Comune? Della Raggi? La battuta ci sta…”, si divertono i giornalisti presenti. “No, ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : Berlusconi contestato al seggio da ragazza a torso nudo [VIDEO] : In occasione delle odierne Elezioni politiche italiane del 2018 una donna si è spogliata e ha protestato durante il voto dell’ex premier Silvio Berlusconi. Si tratta di una ragazza che dovrebbe essere aderente al movimento Femen. E’ stata prontamente allontanata dalle forze dell’ordine. Successivamente Berlusconi ha compilato le schede elettorali dopo aver atteso in coda il suo turno. Il leader di Forza Italia ha lasciato poi ...

Lazio - Di Maio : “Non mi sono smarcato da Lombardi - aveva seggio sicuro invece ha scelto sfida delle Regionali” : “Non è vero che mi sono smarcato da Roberta Lombardi. Tutto il M5s è con lei. aveva un seggio sicuro, ma ha scelto la sfida delle Regionali”. Dal palco del Tempio di Adriano, Luigi Di Maio lancia la corsa della candidata pentastellata per il Lazio, replicando alle accuse di uno scarso coinvolgimento nella campagna elettorale, di fronte a sondaggi tutt’altro che esaltanti. Di Maio ha poi chiuso a possibili convergenze con Sergio ...