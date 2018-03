Il Pescara esonera Zeman dopo la sconfitta col Cittadella

Pescara - ufficiale : esonerato Zeman - ecco il sostituto : esonerato Zeman – “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali”. Questo il comunicato del Pescara dopo la sconfitta contro il Cittadella, l’allenatore paga in generale un stagione che ...

