Il Manchester City sa solo vincere | superato il Chelsea | la Premier League è già in

Manchester City-Chelsea 1-0 - gol di Bernardo Silva LIVE : Chelsea con il lutto al braccio, in campo c'è anche Alonso La tragica notizia della morte di Davide Astori, che ha fermato il calcio italiano, ha colpito tutto il mondo dello sport.

Manchester City-Chelsea - Conte col lutto al braccio per Astori. LIVE dalle 17 : Manchester City-Chelsea Formazioni ufficiali Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, D Silva, B Silva, Sane, Aguero. All. Guardiola Chelsea: Courtois;

Manchester City - Gundogan : 'Sono stato a un passo dal Barcellona' : In un'intervista a Sport Arena Plus , il centrocampista classe '90 del Manchester City Ilkay Gundogan ha svelato un retroscena di mercato: ' Sono stato molto vicino alla firma col Barcellona . Detto questo, ora sono ...

Probabili Formazioni Manchester City-Chelsea - Premier League 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Ritorno dal primo minuto per Sterling, Conte con Hazard falso nueve. La domenica di Premier League si chiuderà con il big match della 29^giornata in scena all’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Chelsea. Cityzens che vengono dalla doppia vittoria per 3-0 contro l’Arsenal, prima in Carabao Cup e poi nel recupero di ...

