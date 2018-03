Il gran ministro dell' Economia che verrà

gran Bretagna - il partito laburista vuole unione doganale con l'Ue dopo la Brexit - primo ministro May in difficoltà : Il partito laburista vuole un'unione doganale con l'unione Europea dopo la Brexit. La scelta politica è stata confermata oggi dal leader del partito Jeremy Corbyn in un discorso sulla Brexit ...

gran Bretagna - il partito laburista vuole unione doganale con l'Ue dopo la Brexit - primo ministro May in difficoltà : Il partito laburista vuole un'unione doganale con l'unione Europea dopo la Brexit. La scelta politica è stata confermata oggi dal leader del partito Jeremy Corbyn in un discorso sulla Brexit pronunciato a Coventry. La nuova linea rischia di mettere in difficoltà il primo ministro Theresa May: ...

Migranti - l’ex ministro Frattini (ora al Consiglio di Stato) assolve i no border : ‘Volantinare e donare panini non è reato’ : Da ministro degli Esteri è stato uno dei protagonisti delle scelte politiche che hanno di fatto chiuso le frontiere interne all’Europa. Ma oggi Franco Frattini è presidente del Consiglio di Stato. E, a distanza di 15 anni dalla ratifica del Trattato di Dublino II (la legge europea che impone l’esame delle richieste d’asilo dei Migranti al primo paese di sbarco), si è trovato a chiarire che “l’affermata adesione al movimento ‘no ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Germania : grande Coalizione - Schulz non sarà Ministro Esteri (9 febbraio) : Ultime notizie, 9 febbraio 2017. Di oggi, ultim'ora: Grande Coalizione, Schulz non sarà Ministro. Pisa, motociclista spara per strada. Sindaco Pirozzi indagato per omicidio ad Amatrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - grana per Merkel Schulz cede a pressioni Spd Non sarà ministro degli Esteri : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - c’è accordo sulla grande coalizione : Schulz sarà ministro degli Esteri : Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: Schulz sarà ministro degli Esteri Alla Spd i ministeri dell’Estero (sarà Martin Schulz), del Lavoro e delle Finanze; alla Cdu di Angela Merkel Economia e Difesa. Questi gli accordi che hanno portato alla formazione della nuova grande coalizione tedesca. Ora manca solo il voto degli iscritti dell’Spd per ufficializzare […] L'articolo Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: ...

Pd - l’emozione del candidato Padoan : “E’ la prima volta. Da ministro più grande soddisfazione è gratitudine di chi non conosci” : “Sono un po’ emozionato perché è la prima volta che faccio questa nuova avventura”. Con queste parole il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan apre il suo intervento al Teatro Eliseo di Roma dove è in corso la presentazione dei candidati del Pd alle prossime elezioni politiche. Intervento accolto da un lungo applauso della platea. “La cosa che dà più soddisfazione da ministro – ha aggiunto visibilmente ...

Morto Paul Bocuse - il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno : “Era la Francia” : Morto Paul Bocuse, il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno: “Era la Francia” Se ne va a 91 anni uno dei padri della cucina internazionale, il creatore della Nouvelle cousine: discendente di un’antica dinastia di cuochi era l’unico chef al mondo ad avere 3 Stelle Michelin da oltre 50 anni.Continua a leggere Se ne […] L'articolo Morto Paul Bocuse, il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno: “Era la ...

Migranti. Austria inasprisce controlli al confine. Ministro Interno : istituita task force : "Abbiamo già controlli efficaci che funzionano, ma un anno 2015 non si deve ripetere", sottolinea il Ministro in riferimento all'elevato numero di ingressi in Austria all'epoca

"Migranti concentrati nei centri". È bufera sul ministro austriaco : Non è passato neppure un mese dal giuramento del cancelliere austriaco Sebastian Kurz che è di nuovo bufera sul suo esecutivo. Dopo la proposta di sistemare i migranti in caserme dismesse, con il ...

Ministro della salute ritira farina di grano duro biologica per la presenza di piombo [DETTAGLI] : Il Ministero della salute ha ritirato da mercato un lotto di farina di grano duro biologica per la presenza di piombo superiore ai limiti imposti dalla legge. Nuova allerta per il comparto alimentare, il prodotto sotto esame è quello della Gorfini Azienda Agricola. Si tratta della farina di grano duro Senatore Cappelli macinata a pietra da agricoltura biologica e prodotta presso lo stabilimento di Anghiari (AR), Loc. San Lorenzo n. 43. In questa ...

gran Bretagna - si dimette il ministro per l'Irlanda del Nord : Nel giorno in cui il primo ministro inglese Theresa May si appresta a fare un rimpasto di governo, il segretario di stato britannico per l' Irlanda del Nord , James Brokenshire, ha rassegnato le ...