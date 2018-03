È il compleanno dell’amico Lucio Dalla - stasera sarò da Giletti a raccontarlo : Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, ma ormai da sei è volato nell’altra dimensione. stasera Massimo Giletti dedicherà parte del suo programma “Non è l’Arena” su La7 a Lucio. sarò ospite insieme a Gaetano Curreri degli Stadio, che ha accompagnato musicalmente Lucio per tanti anni, anche nel rivoluzionario tour “Banana Republic” con Francesco De Gregori. Per ricordare Lucio porterò anche con me qualche vinile, non quelli di successo, ma ...

Topolino - si avvicina il novantesimo compleanno dell’icona Disney : ecco come verrà festeggiato : Happy Birthday Topolino! 90, e davvero si può dire “non sentirli”. L’icona Disney è apparsa per la prima volta sul grande schermo il 18 novembre 1928 con il corto Steamboat Willie. Un compleanno da festeggiare in grande stile e così sarà: i festeggiamenti cross-company si svilupperanno lungo tutto il 2018 e oltre e comprenderanno una sfilata esclusiva, uno show tv, celebrazioni in tutti i parchi Disney, nei resort e molto altro ...

Mauritius in festa per i 50 anni dell’indipendenza. E a Roma un bio- compleanno da museo al bistrot : Nozze d'oro a Mauritius. Il paradiso tropicale nel cuore dell'Oceano Indiano, si prepara a festeggiare il 50° anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, ottenuta il 12 marzo del 1968. Per onorare questo traguardo storico, a partire dalla prossima settimana, invita a un ricco e colorato caleidoscopio di eventi e manifestazioni in tutto il paese che culminano, ovviamente, lunedì 12 marzo, giorno della ricorrenza.A Roma intanto, ...

Buon compleanno JWoww : le frasi indimenticabili della star di Jersey Shore : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV puoi gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata. ph: getty images

Paolo Beltramo : 'Buon compleanno Vale - nomade innamorato delle moto' : Il 16 febbraio 2018 Valentino Rossi compirà 39 anni, entrerà cioè nel suo quarantesimo e lo farà nel modo più giusto, forse l'unico davvero naturale per uno come lui: girando su una nuova pista, ...

Darwin Day 2018 - buon compleanno al padre della teoria dell’evoluzione con eventi in tutto il mondo : Dopo un viaggio di cinque anni intorno al mondo, formulò una teoria sull’evoluzione di tutti i viventi e dell’uomo. Biologo e naturalista a Charles Robert Darwin ha contribuito alla formazione della cultura e della scienza del Novecento. Il 12 febbraio, giorno del suo compleanno, si celebra il Darwin Day. In nome dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale, centinaia di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi ...

Buon compleanno Uno! - I 35 anni della Fiat che nacque Lancia FOTO GALLERY : Ha fatto il giro del mondo la notizia del lancio del Falcon Heavy, il super razzo di SpaceX, azienda aerospaziale del vulcanico Elon Musk. Il vettore è partito da Cape Canaveral, rilasciando in orbita logiva contenente una Tesla Roadster, ora diretta in solitaria verso Marte.Il lancio italiano. Il futuro è già qui, direbbe qualcuno. Eppure, quella di Palo Alto non è lunica automobile finora Lanciata dalla base Nasa della Florida. Proprio al ...

Laura Pausini e il compleanno della figlia Paola : 'E poi l'8 febbraio sei arrivata tu..' : SANREMO - 'E poi l'8 febbraio sei arrivata tu..'. In attesa di salire sul palco di Sanremo , forse sabato sera, Laura Pausini pubblica una tenera dedica alla figlia Paola, nata dalla sua relazione con ...

Gli auguri di Laura Pausini per il compleanno della figlia Paola sono i più dolci di sempre : Laura Pausini festeggia il compleanno della figlia Paola che compie cinque anni. Uno scatto con la bambina davanti al mare su Instagram, e su Facebook una foto del pancione racchiuso fra le mani di mamma Laura e papà Paolo Carta, suo compagno da 12 anni. La didascalia è piena d'amore:"Celeste, questa canzone l'ho cantata quando avevo paura di non riuscire a diventare mamma ma sognavo di averti e di poterti far vedere il cielo ...

compleanno Neymar - serata scatenata : il balletto della fidanzata di Trapp è hot [FOTO e VIDEO] : 1/10 Foto Instagram ...

Neymar - la festa di compleanno è hot : il bacio sexy della fidanzata [VIDEO] : Neymar continua a trascinare il Psg con grande prestazioni, il brasiliano rappresenta la stella del club. I francesi possono vantare già un grosso vantaggio sulle rivali in campionato mentre in Champions League devono affrontare il Real Madrid nel difficile ottavo di finale. Il colpo Neymar sta portando i frutti al Psg sia dal punto di vista sportivo che da quello di marketing mentre l’unica soluzione spiacevole riguarda il rapporto ...

Buon compleanno Francesca delle Chiaie - Mario Sossi - Carlo Nordio… : Buon compleanno Francesca delle Chiaie, Mario Sossi, Carlo Nordio… …Mamie van Doren, Giuliana Longari, Domenico Gramazio, Giovanni Valentini, Franco Ordine, Lidia Ravera, Franco Colomba, Emilia... L'articolo Buon compleanno Francesca delle Chiaie, Mario Sossi, Carlo Nordio… su Roma Daily News.

J-Ax e Fedez a C’è Posta Per Te per Denise : video della sorpresa per il suo compleanno : La sorpresa strappalacrime di J-Ax e Fedez a C'è Posta Per Te. Ospiti di Maria De Filippi e dello show Mediaset re del sabato sera degli italiani, il duo dei record ha fatto una sorpresa in studio durante una delle storie di maria De Filippi. La storia è quella di Loredana da Modena, madre di tre figlie di cui la prima avuta ad una giovane età. La figlia maggiore si chiama Denise, ed è quella per cui la donna cerca il perdono per uno sbaglio ...

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problema - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...