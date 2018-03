Il circo ha gli animali | nel Torinese le scuole rifiutano i biglietti gratis

Europa - Gli stati con il parco circolante più vecchio - FOTO GALLERY : Ci si lamenta, a ragione, del parco circolante italiano, troppo vecchio e inquinante. In Europa, tuttavia, lItalia è solo al tredicesimo posto nella classifica dei Paesi con le auto più anziane: le vetture della nostra Penisola hanno infatti unetà media di 10,7 anni, quasi la metà rispetto a quelle di altri stati dell'Unione europea. Dai dati raccolti dalla Acea, infatti, risulta che i Paesi dellEst hanno un parco circolante molto più vecchio ...

“È reato”. Isola dei famosi - quel che è successo è molto grave. Sono costretti a intervenire gli avvocati. Il comunicato ufficiale sta circolando in queste ore : “Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine a una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo ‘L’Isola dei famosi’. Ma andiamo con ordine – è ciò che Chiara Nasti ha scritto nel comunicato ufficiale che ha emesso dopo l’audio divulgato da Striscia la notizia, quello che contiene rivelazioni sul canna-gate – Una volta in ...

Il circo Lidia Togni incanta la Sicilia con le sue meravigliose attrazioni : Con le sue meravigliose attrazioni il Circo Lidia Togni incanta la Sicilia, premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo,

Afrika Bambaataa live al circolo degli Illuminati il 10 marzo : Sabato 10 marzo al Circolo degli Illuminati si esibisce il rapper e dj Afrika Bambaataa, uno dei padri fondatori dell’hip hop e dell’electro funk. Conosciuto anche... L'articolo Afrika Bambaataa live al Circolo degli Illuminati il 10 marzo su Roma Daily News.

Al circo Massimo si scende con gli sci : Sciare nel pieno centro di Roma, a Circo Massimo. Alcuni temerari hanno deciso di indossare gli sci e di provare la discesa nel fossato di uno dei monumenti più famosi della Capitale. Il video è diventato in breve tempo virale sui social networkVIDEO - Il Colosseo imbiancato

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Synth Day & Night al circolo degli Illuminati il 24 febbraio : Sabato 24 febbraio, fa’ tappa al Circolo degli Illuminati il nuovo format Synth Day & Night, una giornata dedicata all’uso dei sintetizzatori con workshop diurni ed esibizioni e... L'articolo Synth Day & Night al Circolo degli Illuminati il 24 febbraio su Roma Daily News.

Regione Sicilia - nuova circolare sulla pubblicazione degli atti : Un adempimento superfluo, con una sanzione abnorme. È quello previsto dal comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11 che sancisce “Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi ...

Laura Pausini in tour nel 2018 - 2 concerti in Italia al circo Massimo di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Laura Pausini in tour nel 2018 toccherà tutto il mondo. Il grande debutto della tournée 2018 di Laura Pausini è atteso al Circo Massimo di Roma con due concerti-evento straordinari che si terranno il 21 e il 22 luglio. I biglietti per i due concerti Italiani sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola a più fasce di prezzo. I fan potranno scegliere tra l'acquisto ...

Campidoglio - 11 febbraio terza domenica ecologica. Anticipato alle 19 il termine del divieto di circolazione : domenica 11 febbraio torna la domenica ecologica per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli […] L'articolo Campidoglio, 11 ...

Golf. Grande successo al circolo degli Ulivi di Sanremo per il Trofeo "Golf & Go" - FOTO - : Ricco di eventi golfistici come è sua consuetudine, al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo lo scorso fine settimana appena terminato, è stata la volta del "Trofeo Golf & Go", 18 buche stableford 3° ...

Viabilità : via i lavori sulla circonvallazione a San Vito Tagliamento : Quasi 31 milioni di costo complessivo, dei quali oltre 21 finanziati dalla Regione, una base d'asta delle sole opere viarie di circa 18,5 milioni, 5 chilometri e 400 metri di asse stradale ed infine ...

I migliori proiettori tascabili in circolazione : Uno dei vantaggi che alcuni proiettori da parete vantano rispetto ai colleghi tv è la trasportabilità: le unità più compatte si possono spostare comodamente tra le stanze della casa o addirittura utilizzare in viaggio. Certo, scegliere il dispositivo più adatto non è sempre facile; per questo abbiamo scelto i modelli più interessanti del momento, spaziando tra varie tipologie ma tenendo fermi due criteri: la possibilità di trasportarli agilmente ...