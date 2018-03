Il cardiologo | Morte improvvisa può accadere

Morte Davide Astori - il cardiologo : “In Italia i controlli sono al top - ma la morte improvvisa può accadere” : “La medicina dello sport in Italia funziona in maniera eccellente ed è invidiata da molti paesi. La messa a fuoco del cuore degli atleti è di alto profilo basata sull’elettrocardiogramma, sull’ecocardiogramma, sull’esame obiettivo accurato. Diciamo che in Italia una causa prevedibile di morte improvvisa è estremamente difficile che possa succedere. Però accade, come in questo caso, ci sono delle cause di morte improvvisa ...