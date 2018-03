I due incubi di Renzi | crollo sotto il 20% e disfatta in Meridione

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) Dueagitano la vigilia del voto al Nazareno: illa soglia del 20% per il Pd e un massacro elettorale al Sud nei collegi uninominali. Matteotrascorre le ultime ore, prima dell'apertura dei seggi, in famiglia, ma ha un solo pensiero in testa: preparasi al peggio. Studiare l'exit strategy in caso di tracollo. E il tracollo perè un partito che non superi la soglia del 20%. Una percentuale che si tradurrebbe in un cappotto a favore del M5S e del centrodestra in tutti collegi da Roma in giù.Dalla Toscana, il rottamatore cerca di capire che aria tira, consulta per l'intera giornata i coordinatori regionali;vuole avere un quadro chiaro sui collegi in bilico. L'ex premier confida ai fedelissimi che in caso di sconfitta nei collegi, il Pd non riuscirebbe più a giocare un ruolo chiave in Parlamento all'indomani delle elezioni. Ci ...