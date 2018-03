Huawei Mate X potrebbe esistere davvero | eccolo su TENAA

Huawei Mate 10 Lite - ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR : Con l'ultimo aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio, Huawei Mate 10 Lite ha ricevuto lo sblocco con riconoscimento facciale e le lenti AR per i selfie: vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funzionano. L'articolo Huawei Mate 10 Lite, ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 LITE FACE UNLOCK : HUAWEI MATE 10 LITE L’ultimo aggiornamento di HUAWEI MATE 10 LITE introduce tra le novità, lo sblocco di sicurezza tramite riconoscimento facciale

Rinnovato Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B137 : focus chiamate VoLTE : Il Huawei P10 Lite nella sua versione Vodafone sta ricevendo un nuovo aggiornamento in queste ore. Si tratta del pacchetto B137 e molti possessori di questo esemplare saranno di certo curiosi di conoscere le novità introdotte dall'update. Cerchiamo dunque di approfondire l'argomento con i dettagli fin qui disponibili. Il firmware pensato per il Huawei P10 Lite è, nello specifico, il WAS-LX1AC02B137 che ha un peso non proprio esiguo, ossia ...

Siamo stati a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro - e siamo sopravvissuti per raccontarlo - ! - video - : Al Mobile World Congress 2018 siamo saliti a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro . No, l'azienda cinese non si è buttata nel mondo delle auto a guida autonoma , ma se cercate un minimo di contesto forse è perché non avete letto questa precedente news . In breve, Huawei ha modificato una Panamera in modo che fosse in parte ...

Top offerte volantino Unieuro su Huawei : P8 Lite 2017 - P Smart e Mate 10 Pro a prezzo invitante fino al 22 marzo : Le offerte del volantino Unieuro puntano al prezzo di Huawei P8 Lite 2017, P Smart e Mate 10 Pro. Il tris d'assi del produttore cinese è in promozione presso la catena di elettronica a partire da domani 1 marzo e quasi per tutto il mese, più esattamente fino al giorno 22. A quali condizioni è possibile ottenere i tre device nei negozi fisici della nota catena di elettronica? Partiamo dal prezzo del Huawei P8 Lite 2017, un vero best seller ...

Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL - testa a testa tra top di gamma - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Huawei MateBook X Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Huawei MateBook X Pro Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Il MateBook X Pro di Huawei è un notebook con schermo da 13,9 pollici con risoluzione 3K, processori Intel Core i5/i7, 8/16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB. Huawei MateBook X Pro è veramente bello! Non solo smartphone al MWC 2018. Aspettando i nuovi dispositivi […]

Huawei MateBook X Pro - a Barcellona il debutto : Ne avevamo già parlato lo scorso anno. Huawei fa sul serio anche con i pc portatili. Ultra-slim, i Notebook, in materiale leggerissimo e di grande impatto visivo, oltre che con prestazioni di primissimo ordine. Abbiamo parlato a Maggio 2017 del Mate Book X e dei suoi fratelli. A Barcellona però Huawei ha presentato un nuovo MateBook X, il PRO. Dai laboratori di Shenzhen arriva il MateBook X Pro, un notebook ultra-slim con corpo in metallo ...

Huawei presenta Matebook X Pro - il primo notebook touchscreen senza cornici : Al Mobile World Congress 2018, Huawei ha presentato il Matebook X Pro, il primo notebook touchscreen borderless al mondo con il display che occupa ben il 91% della superficie totale. Il Matebook X Pro di Huawei possiede un design in metallo molto premium paragonabile tranquillamente al Surface Laptop e sarà disponibile nelle colorazioni Space Grey e Mystic Silver. Con uno spessore di soli 14,6 mm e un peso di 2.93 libbre, è uno dei portatili più ...

Huawei MateBook X Pro MediaPad M5 Series caratteristiche prezzo : HUAWEI MateBook X e HUAWEI Pro MediaPad M5 Notebook di ultima genarazione display nitido e brillante Tutte le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita

Huawei lancia il MateBook X Pro a tutto schermo con fotocamera nascosta nella tastiera : BARCELLONA_Mentre il P20 può aspettare, perché Huawei ha deciso di lanciare il nuovo smartphone top di gamma in un evento a parte tra un mese, qui al Mobile World Congress di...

Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio - con una gradita sorpresa : Siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 8 o Huawei Mate 10 Lite? Buone notizie per voi, poiché sono in roll out nuovi aggiornamenti di sistema per i modelli in vendita nel mercato italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio, con una gradita sorpresa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader : Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera con il progetto RoadReader: grazie al SoC HiSilicon Kirin 970 e l'Intelligenza Artificiale è in grado di insegnare all'auto a comprendere ciò che la circonda e a riconoscere ed evitare gli ostacoli. Ecco un video che ne mostra il funzionamento. L'articolo Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.