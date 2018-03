“Ha 15 anni meno di me… e allora?” A Domenica Live lo confessa così Bellissima | intensa

“Ha due teste…”. Sta malissimo e nessuno lo vuole curare. Mal di testa inenarrabili e la cecità : la sua vita a 31 anni era un inferno e in più lo sguardo degli altri era impietoso. Quando i medici lo vedono cadono nella disperazione - ma poi arriva le decisione : “Tagliamo tutto” : La sua vita era diventata un incubo. A 31 anni soffriva di mal di testa insopportabili ed era diventato completamente cieco. Le cause d questo incredibile malessere, che in breve lo avrebbe condotto alla morte, non erano così difficili da capire: il suo corpo era diventato il manifesto vivente della malattia che lo stava opprimendo senza lasciargli scampo. Santlal Pal, un uomo indiano dello Stato di Uttar Pradesh era affetto da un ...

“Hanno scelto lei”. Belen ko : Federica Nargi le soffia il posto. Colpaccio dell’ex velina mora di Striscia la notizia ai danni della sexy argentina (che certamente non l’ha presa bene) : Federica Nargi non teme confronti e, zitta zitta, ha rubato il posto a Belen Rodriguez. L’argentina si è vista soffiare da sotto al naso una ghiotta occasione di notorietà – che per carità non le manca – ma anche di guadagno. L’ex velina di Striscia la notizia sa bene come tenere acceso l’interesse su di sé, e per questo utilizza i social network, dove alterna scatti che la vedono in pose sensuali ad ...

“Ha ucciso la giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

“Uccisa a coltellate”. Jessica - 20 anni - un’altra vita spezzata. Milano choc. È successo a casa del suo ‘amico’. “Ha atteso che la moglie uscisse…” : Giallo a Milano, dove il cadavere di un ragazza di 20 anni, Jessica Valentina Faoro, è stato trovato all’interno di un appartamento in Via Brioschi, la strada diventata tristemente famosa 2 anni fa quando un uomo, Giuseppe Pellicanò, fece saltare in aria il terzo piano di una palazzina facendo morire la moglie e due vicini di casa e ferendo gravemente le due figlie di 7 e 11 anni. A uccidere la ragazza le conseguenze di due coltellate. La ...

Bimbo di 7 anni si addormenta in classe : “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo : Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo Kevin Baynes Jr. aveva mal di gola e vomito e per questo la sua maestra ha deciso di mandarlo a casa venerdì. In ospedale i medici hanno riscontrato i segni dell’influenza. Eppure neanche 24 ore dopo il cuoricino del Bimbo americano […] L'articolo Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo sembra essere il primo su ...