Grissin Bon Reggio Emilia-Zenit San Pietroburgo in diretta tv e Live-Streaming

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia corsara a Kazan. Grissin Bon vittoriosa per 71-69 : A metà della seconda fase a gironi dell’Eurocup di Basket 2017-2018, la Grissin Bon Reggio Emilia può sorridere: grazie al successo in esterna di oggi in casa dell’UNICS Kazan, la Reggiana è salita a quota 2 vittorie in 3 partite e può sognare la qualificazione alla Final8 con eliminazione diretta. Il match, nonostante un andamento ondivago, è stato piuttosto equilibrato. Nel primo quarto, Reggio Emilia è riuscita a fare la ...