Germania | la base Spd ha deciso |   sì alla Grande Coalizione con Merkel

Germania - base Spd approva Grosse Koalition : ok al governo con la Merkel : Dal referendum tra la base elettorale dell'Spd è arrivato il via libera alla Grosse Koalition . Come affermato dal tesoriere del partito Dietmar Nietan, i voti a favore sono stati il 66,02%. Sarà ...

Germania - base Spd approva la Grosse Koalition : ok al governo con la Merkel : Dal referendum tra la base elettorale dell'Spd è arrivato il via libera alla Grosse Koalition . Come affermato dal tesoriere del partito Dietmar Nietan, i voti a favore sono stati il 66,02%. Sarà ...

Germania - “la base Spd approva Grosse Koalition - ok governo con Merkel” : Germania, “la base Spd approva Grosse Koalition, ok governo con Merkel” L’indiscrezione arriva da alcuni media tedeschi. Attesa per l’annuncio ufficiale Continua a leggere

Germania - base Spd approva Grosse Koalition sì al governo con Merkel : ... e tra i nomi più pesanti figurano Peter Altmaier, fedelissimo di Merkel, ex capo della cancelleria: per i prossimi quattro anni sarà ministro dell'Economia e avrà il compito di portare avanti la ...

Germania - inflazione gennaio confermata al rialzo su base annua : Teleborsa, - confermata al rialzo su base annua l'inflazione in Germania del mese di gennaio Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,7% su ...

Germania - i metalmeccanici ottengono la settimana di 28 ore su base volontaria e aumenti di stipendio del 4 - 3% : Una settimana di scioperi a singhiozzo è bastata per portare a casa il risultato. Mobilitando quasi un milione di lavoratori, il sindacato metalmeccanico tedesco Ig Metall ha raggiunto uno storico accordo che include, tra l’altro, la settimana lavorativa di 28 ore su base volontaria e un aumento di salario del 4,3%. Un “compromesso tollerabile”, secondo la sigla e i lavoratori, che hanno comunque lamentato alcuni “elementi ...