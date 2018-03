Gentiloni al voto da premier in carica | aspettando il bis

Renzi - ultimo appello prima del voto : «Nel Pd tanti possibili premier - anche Gentiloni» : Al «bivio netto» tra «crescita» e «spread», Matteo Renzi confida nel colpo di coda finale. A poco più di 24 ore dall'apertura delle urne, ci sono ancora...

Renzi - Gentiloni? Voto non è congresso : ANSA, - ROMA, 1 MAR - "Ho uno straordinario rapporto con Gentiloni, e chiunque del Pd sarà incaricato dal presidente della Repubblica avrà il mio sostegno. Chi alimenta il congresso interno lo ...

Col vento contrario : Il Pd si aggrappa alla proroga di Gentiloni - se non c'è maggioranza dopo il voto : Ultime 48 ore di campagna elettorale senza vento in poppa per il Pd. Preparandosi al 'gran finale', Matteo Renzi attesta i suoi su una linea di "opposizione" se il Pd non sarà primo partito in Parlamento. Significa che in questo caso il segretario lascerebbe fare agli altri gruppi, sempre che riescano a trovare una maggioranza sotto la guida del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se non si riesce, "proroga di Gentiloni", dice ...

Enrico Letta e il voto : «Se penso a Italia e Europa - spero Gentiloni ne esca rafforzato» : L’ex premier, dopo Prodi, Napolitano e Veltroni, spinge per il bis targato Pd a Palazzo Chigi. «Percepisco un tasso di pericolo per il paese oltre il livello di guardia»

Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Elezioni - Gentiloni vs M5s : “Surreale Governo ombra prima del voto” : Stiamo assistendo ad una campagna elettorale surreale, così come surreale un Governo ombra presentato prima delle Elezioni“. Dal palco del Cinema Adriano, questo l’attacco di Paolo Gentiloni contro il M5S, dopo la scelta pentastellata di inviare al Quirinale la lista dei ministri prima ancora delle Elezioni. L'articolo Elezioni, Gentiloni vs M5s: “Surreale Governo ombra prima del voto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

Gentiloni : non cito sondaggi ma guardiamo con ottimismo al voto : Roma, 27 feb. , askanews, - "Credo ci siano molte possibilità che questa forza che abbiamo mostrato al governo della Regione e al governo nazionale sia riconosciuta dagli elettori: non si possono ...