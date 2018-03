Genoa-Cagliari | formazioni ufficiali e partita in diretta live

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse sulle partite : chi è favorito in Genoa Cagliari? (27^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse sulle partite della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Tante le sfide apete: attenzione al big match Napoli-Roma al San Paolo. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Serie A : Genoa Cagliari - Atalanta Sampdoria. Le probabili formazioni : Davide Ballardini lo aveva anticipato: Pepito Rossi, pur avendo ricominciato ad allenarsi con i compagni, non sarà disponibile per la gara di domani contro il Cagliari. L'attaccante si era fermato per ...

Genoa Cagliari/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Genoa Cagliari, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi due squadre attualmente salve sperano nei punti della tranquillità(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 02:30:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : «Cagliari forte. In casa diamo di più» : GENOVA - C'è fiducia in casa Genoa . Lo conferma Davide Ballardini prima di affrontare il Cagliari: 'Le prestazioni fino a oggi sono state buone, con attenzione, ordine, Serietà e determinazione. ...

Serie A Genoa - Ballardini teme il Cagliari : «Partita difficilissima» : GENOVA - 'Le prestazioni del Genoa fino a oggi sono state buone, con attenzione, ordine, Serietà e determinazione. Davanti alla nostra gente abbiamo sempre dato qualcosa in più'. L'ha detto Davide ...

Calciomercato Genoa - colpo di scena in difesa : salta Polenta - si chiude per El Yamiq - Cofie verso Cagliari : Calciomercato Genoa – Ultime ore di Calciomercato, domani il gong alle trattative. Continua a muoversi il Genoa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti e colpi di scena per la difesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ niente ritorno al Genoa per il difensore Diego Polenta. Il motivo? Il club rossoblu nel pomeriggio è riuscito a sbloccare nuovamente la trattativa legata a El Yamiq, fumata bianca ormai imminente. In ...

Calciomercato - Rigoni in uscita dal Genoa : Verona e Cagliari pronte a sfidarsi : Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalarci ancora dei movimenti interessanti. Tra i giocatori che sono in odore di cambiare maglia figura Luca Rigoni del Genoa. Il centrocampista dopo un’ottima passata stagione fatica a trovare spazio quest’anno nello scacchiere rossoblù e per questo potrebbe lasciare il ‘Grifone’ entro il 31 gennaio. Verona e Cagliari sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - su Castan ci sono Genoa e Cagliari (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Leandro Castan è in uscita. Sul difensore giallorosso ci sono Genoa e Cagliari.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)