Fotografano schede al seggio | 7 denunciati in Campania

Elezioni - Fotografano schede nel Napoletano e nel Milanese : 3 denunce : Elezioni , fotografano schede nel Napoletano e nel Milanese : 3 denunce Ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, una scrutatrice ha messo a soqquadro il seggio Continua a leggere L'articolo Elezioni , fotografano schede nel Napoletano e nel Milanese : 3 denunce è su NewsGo.

Fotografano le schede - denunciati : Cinque denunce nel napoletano per aver fotografato la scheda elettorale in cabina. Due gli interventi dei carabinieri, a Qualiano e a Striano: in entrambi i casi gli elettori, un uomo e una donna, ...