adnkronos

: Fotografano le schede, denunciati - Adnkronos : Fotografano le schede, denunciati - claudioporcu73 : RT @Adnkronos: Fotografano le schede, denunciati - GiovannaAMeloni : RT @Adnkronos: Fotografano le schede, denunciati -

(Di domenica 4 marzo 2018) Cinque denunce nel napoletano per aver fotografato la scheda elettorale in cabina. Due gli interventi dei carabinieri, a Qualiano e a Striano: in entrambi i casi gli elettori, un uomo e una donna, ...