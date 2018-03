Foto alle schede nel seggio | 7 denunciati

Foto alle schede nel seggio : 5 denunciati : Un uomo a Qualiano è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. L'elettore aveva Fotografato con il suo cellulare la croce apposta sul simbolo del Movimento Cinque Stelle. Il presidente ...

Foto alle schede votate - denunciati tre elettori : Due episodi nel Napoletano e uno nell'hinterland milanese, violata la legge che proibisce di introdurre nella cabina elettorale dispositivi coi quali realizzare Foto o video

Biella Chiavazza : Cadono tegole in via Rosazza - arrivano i Vigili del Fuoco FotoGALLERY : Questa mattina, 4 marzo intorno alle 8.30, un poliziotto fuori servizio ha chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver visto che alcune tegole stavano cadendo da un edificio abbandonato. Gli uomini del 115 ...

Politiche : seggi aperti fino alle 23 | FotoA Palermo ritardi per le schede ristampate : Gli italiani aventi diritto sono oltre 46 milioni. A Palermo ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali dopo la distribuzione delle schede ristampate nella notte, a causa di un errore nella stampa.

Car of the Year - Tutte le vincitrici dell'Auto dell'Anno dal 1964 a oggi - Foto GALLERY : Lunedì 5 marzo verrà finalmente svelata la vincitrice del premio Car of the Year 2018. Come da tradizione, lannuncio arriverà dal Salone di Ginevra, nel pomeriggio che precede le due giornate dedicate ai media. Noi, ovviamente, seguiremo la cerimonia in diretta, sulla Quattroruote Tv e sulla nostra pagina Facebook, a partire dalle ore 15. .Le finaliste. A contendersi il premio saranno lAlfa Romeo ...

Europa - Gli stati con il parco circolante più vecchio - Foto GALLERY : Ci si lamenta, a ragione, del parco circolante italiano, troppo vecchio e inquinante. In Europa, tuttavia, lItalia è solo al tredicesimo posto nella classifica dei Paesi con le auto più anziane: le vetture della nostra Penisola hanno infatti unetà media di 10,7 anni, quasi la metà rispetto a quelle di altri stati dell'Unione europea. Dai dati raccolti dalla Acea, infatti, risulta che i Paesi dellEst hanno un parco circolante molto più vecchio ...

Salone di Ginevra - Le novità più interessanti - Foto GALLERY : Manca pochissimo ormai allapertura al pubblico del Salone di Ginevra (8-18 marzo), del quale vi abbiamo già dato tutte le informazioni utili. Pur con qualche defezione, quella del 2018 si prospetta unedizione molto ricca, a giudicare dalle novità previste per la manifestazione. Per loccasione, abbiamo raccolto le più interessanti nella nostra GALLERY, nella quale troverete anteprime assolute, che verranno svelate solo la prossima settimana, ...

Diletta Leotta gioca con le palle di neve : il doppio senso è dietro l’angolo [Foto] : 1/13 Foto Instagram ...

"Zozza comunista" - assalto alle Foto della prof : "Zozza comunista", "esaltata", "pazza", "merda" . Lavinia Flavia Cassaro , l'insegnante che durante gli scontri di piazza a Torino aveva augurato la morte agli agenti, finisce nel mirino degli utenti ...

Elimina e Rimuove oggetti o persone dalle Foto : Elimina e Rimuove oggetti o persone dalle Foto Inpaint ricostruisce un’area selezionata dell’immagine dai pixel nella zona adiacente. Può essere utilizzata per cancellare oggetti indesiderati dalle tue Foto, come linee elettriche, persone e testo. Il programma automaticamente disegnerà l’area selezionata per cancellarla. Se alcuni oggetti inaspettati rovinano una Foto altrimenti venuta bene, puoi facilmente Rimuoverli […]

La battaglia di Valle Giulia 50 anni dopo : le Foto : il 1 marzo 1968 a Roma studenti di sinistra e destra furono protagonisti di duri scontri alla Facoltà di Architettura. 150 gli agenti feriti in 2 ore di guerriglia urbana

Scandalo Icardi-Wanda Nara - l’attaccante risponde così alle voci di gossip [Foto] : 1/23 Foto Instagram ...