interdipendenza

: Flash- Messaggio chiaro dell’opinionista al mondo del calcio - vivoperlinter : Flash- Messaggio chiaro dell’opinionista al mondo del calcio - FornoNicoletta : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO: L’ITALO-CANADESE AGLI ITALIANI: ‘NON PIANGETE, E SPALATE LA NEVE COME FACCIAMO QUI’ - umbalvi : VIDEO: L’ITALO-CANADESE AGLI ITALIANI: ‘NON PIANGETE, E SPALATE LA NEVE COME FACCIAMO QUI’ -

(Di domenica 4 marzo 2018) 'Io non avrei fermato solo la # SerieA ma tutto lo sport italiano'. Sono le parole di Daniele Massaro ,di PremiumSport, che stesso in trasmissione lancia questodirettissimo all'...